Hockey sur glace – La Suisse signe une deuxième victoire au Mondial M20 À Moncton, les jeunes hockeyeurs helvétiques ont battu la Lettonie aux tirs au but (3-2) après avoir égalisé dans les dernières secondes. Emmanuel Favre

Liekit Reichle et les Suisses ont eu le dernier mot face aux Lettons. keystone-sda.ch

L’équipe de Suisse a savouré un deuxième succès en autant de sorties au championnat du monde M20 qui se déroule au Canada. Dans la nuit de mardi à mercredi, au lendemain de sa performance contre la Finlande (3-2 ap), la sélection dirigée par Marco Bayer s’est imposée in extremis contre la Lettonie (3-2 tab) au Centre Avenir de Moncton. La série de tirs au but, qui a nécessité quatorze tentatives, a été ponctuée victorieusement par l’attaquant zurichois des GCK Lions, Liekit Reichle.

«J’étais confiant, a témoigné le gardien vaudois Kevin Pasche, qui défend habituellement le filet des Omaha Lancers aux États-Unis. Il s’agissait de ma troisième série de tirs au but depuis le début de la saison, et je n’ai accordé qu’un seul but dans cet exercice. J’avais également confiance en mes coéquipiers et je n’ai pas été déçu.»

Contre des Lettons (7es) qui avaient terminé devant elle (8e) au Mondial 2022 organisé au mois d’août à Edmonton et qui composaient avec quatre joueurs habitués à suer dans les ligues juniors helvétiques, la Suisse est cependant passée proche d’une désillusion malgré son emprise sur la partie (30-18 dans la statistique des tirs cadrés).



Égalisation tardive à six contre cinq

Elle a en effet obtenu le 2-2 à moins de deux minutes du coup de klaxon, alors que Pasche avait cédé sa place à un sixième patineur de champ. Un tir précis du défenseur Rodwin Dionicio, membre des Niagara Ice Dogs en Ontario Hockey League, a permis aux hockeyeurs à croix blanche de se rendre en prolongation.

La Suisse, qui avait ouvert la marque à la 9e minute par l’intermédiaire de Louis Robin, l’attaquant vaudois des Foreurs de Val-d’Or en Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec, aurait pourtant pu s’épargner ces tracas si elle avait pu doubler son avantage initial. Mais elle n’a pas été en mesure d’assommer ses contradicteurs malgré une entame de partie flamboyante.

Une vision partagée par le Letton Dans Locmelis, auteur du 1-1: «Nous avons été horribles. On était lents et ils ont eu le dessus dans toutes les situations. Je pense que nous ne méritions pas de gagner.»

Les Suisses livreront leur troisième match de poule le 29 décembre à 22h contre les Etats-Unis avant de conclure la phase préliminaire du tournoi face à la Slovaquie le 31 décembre à 17h.

Afficher plus Suisse - Lettonie 3-2 tab (1-1 0-1 1-0) Moncton, Centre Avenir. 3817 spectateurs. Arbitres: MM. Menniti (Can), Salonen (Fin); Hautamaki (Fin) et Oliver (Can). Buts: 9e Robin (Zanetti) 1-0, 14e Locmelis (Ozolins, Kazaks) 1-1, 38e Dukurs (Lavins, Ozolins/5 c 4) 1-2, 59e Dionicio (Biasca, Bichsel/6 c 5) 2-2. Tirs aux buts: Biasca manque, Locmelis manque, Robin manque, Rullers manque, Reichle manque, Bukarts manque, Dionicio manque, Dukurs manque, Taibel manque, Vilmanis manque; Locmelis 0-1, Biasca 1-1, Dukurs manque, Reichle 2-1. Suisse: Pasche; Streule, Bichsel; Zanetti, Sidler; Meile, Dionicio; Despont; Biasca, Canonica, Robin; Jabola, Alge, Taibel; Reichle, Baechler, Truog; Ramel, Müller, Perrenoud. Entraîneur: Bayer. Lettonie: Berzins; Ozolins, Hodass; Simanovics, Fenenko; Lazarenoks, Kazaks; Mackevics; Dukurs, Veinbergs, Vilmanis; Silkalins, Burkarts, Purmalis; Cjunskis, Rullers, Ravinskis, Veckaktins. Entraîneur: Abols. Note: la Suisse sans gardien de 57’52’’ à 58’04’’. Pénalités: 4 x 2’ + 1 x 10’ (Ramel) contre la Suisse, 3 x 2’ contre la Lettonie.

