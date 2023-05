Mondial de hockey – La Suisse s’impose encore sans concéder de but La sélection de Patrick Fischer a engrangé un troisième succès au Mondial mardi à Riga face au Kazakhstan (5-0). Leonardo Genoni s’est offert un deuxième blanchissage. Ruben Steiger Riga

Nino Niederreiter, Dario Simion et l’équipe nationale sont en tête du groupe B. AFP

La Suisse, avec Kevin Fiala sur la glace, a enchaîné un troisième succès de rang au Mondial. Contre le Kazakhstan, elle s’est imposée sur le score de 5-0. La sélection de Patrick Fischer n’a pas eu à forcer son talent pour venir à bout d’une formation qui ne l’a presque jamais mise en danger. Malgré l’absence du défenseur Janis Moser, annoncé pas assez en forme pour jouer mais pas blessé, l’arrière-garde helvétique et Leonardo Genoni ont une nouvelle fois été infranchissables mardi soir.

Néanmoins, la première escarmouche de cette partie fut l'œuvre des Kazakhs, sur une passe au deuxième poteau, à la 2e. Passé cette légère frayeur, la Suisse a pris le contrôle total de la rencontre et l’a dominée de la tête et des épaules. Il n’a fallu que cinq petites minutes pour que Tobias Geisser ne trompe Andrei Shutov. Le défenseur de Zoug a été le plus prompt sur le rebond après un tir de Gaëtan Haas.

Damien Riat ouvre son compteur

La deuxième période a épousé le même scénario que la précédente. À savoir la Suisse qui accule son adversaire dans sa zone défensive. Après plusieurs occasions en or et des arrêts de grande classe de Shutov, les Helvètes ont fait le break par Fabrice Herzog (28e) avant de doucher les maigres espoirs kazakhs par Damien Riat (31e). L’attaquant genevois du Lausanne HC, inscrit dans le contingent en raison de la blessure de Calvin Thürkauf, a démontré toute son envie de se frayer une place dans l’alignement.

Cette maîtrise complète s’est inlassablement poursuivie lors de l’ultime acte. Nino Niederreiter en jeu de puissance (41e) et Romain Loeffel à l’affût d’un rebond (50e) ont alourdi la marque alors que Leonardo Genoni s’est offert un deuxième blanchissage. Après trois sorties, la Suisse n’a toujours pas concédé le moindre goal. La Suisse se frottera à la Slovaquie jeudi (19h20), pour ce qui devrait être le premier vrai test de la compétition. Nico Hischier et Jonas Siegenthaler, fraîchement arrivés des New Jersey Devils, seront à disposition de Patrick Fischer



Afficher plus Suisse - Kazakhstan 5-0 (1-0 2-0 2-0) Arena Riga, 2782 spectateurs.Arbitres: MM. MacFarlane (USA), Sewell (GBR), Davis (USA), Wyonzek (Can). Buts: 5e Geisser (Haas, Miranda) 1-0, 28e Herzog (Fora, Riat) 2-0, 31e Riat (Richard, Herzog) 3-0, 41e Niederreiter (Malgin, Kukan / 5 c 4) 4-0, 50e Loeffel (Senteler) 5-0. Suisse: Genoni; Geisser, Glauser; Kukan, Marti; Fora, Loeffel; Ambühl, Corvi, Niederreiter; Fiala, Malgin, Bertschy; Simion, Haas, Miranda; Riat, Richard, Herzog; Senteler. Entraîneur: Fischer. Kazakhstan: Shutov (51e Boyarkin); Daniyar, Beketayev; Polokhov, Orekhov; Korolyov, Gaitamirov; Butenko, Dikhanbek; Starchenko, Shestakov, Rymarev; Mikhailis, Mukhametov, Muratov; Omirbekov, Rahhmanov, Savitski; Kaiyrhzan, Mangisbayev, Musorov. Entraîneur: Mambetaliev. Pénalités: 0 x 2’ contre Suisse; 3 x 2’ contre Kazakhstan. Notes: La Suisse sans Mayer, Moser (absents) ni Thürkauf (blessé).

Afficher plus Un peu plus tôt dans la journée, dans l'autre match du groupe de la Suisse, la Norvège s'est imposée 1-0 face à la Slovénie grâce à Thomas Berg-Paulsen (15e). Les Norvégiens décrochent ainsi leur première victoire du tournoi. tandis que la Slovénie reste lanterne rouge. Dans le groupe A, le Danemark a décroché une 3e victoire en 3 matches, en dominant l'Autriche 6-2, grâce notamment à une réussite de Nicklas Jensen, joueur de Rapperswil. Les Scandinaves occupent la 2e place du classement, à égalité de points avec la Suède et à une longueur des Etats-Unis. Dans la soirée, l'équipe de France a subi un cuisant revers contre la Hongrie (2-3 ap). Les Tricolores ont pourtant fait la course en tête, avec des buts de Charles Bertrand (1-0, 17e) et Louis Boudon (2-1, 30e), mais les Hongrois ont à chaque fois pu revenir, d'abord grâce à Bence Stipsicz (20e) puis par Vilmos Gallo (34e). En prolongation, c'est Istvan Bartalis qui a délivré son pays (62e). Cette défaite est une mauvaise opération pour la France dans l'optique d'une qualification pour les quarts.

