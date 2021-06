Choix des avions de chasse - La Suisse snobe la France et achète des F-35 américains

Avions de chasse – La Suisse snobe la France et achète des F-35 américains Les FA-18 seront remplacés par 36 avions furtifs F-35A. Le jet US a été jugé plus performant et bien moins cher. Lise Bailat , Arthur Grosjean

Lockheed Martin a présenté un F-35 pendant le Salon du Bourget à Paris, en juin 2019. Photo: EPA/IAN LANGSDON

C’est la fin du suspense sur l’une des emplettes nationales les plus émotionnelles. Le Conseil fédéral vient de dévoiler son choix. Il va acheter des 36 avions furtifs F-35 avec l’enveloppe de six milliards de francs que lui a confiée le peuple suisse en septembre dernier à un cheveu, 50,1% de oui, soit 8670 voix. C’est une lourde défaite pour le Rafale français qui a été jugé moins performant.

La conseillère fédérale en charge de la Défense, Viola Amherd, pose à Payerne devant un F/A-18. Les vieux jets américains de l’armée suisse, tout comme les Tiger F-5, seront progressivement remplacés dès 2025. Photo: KEYSTONE/Marcel Bieri

L’avion américain a déclassé son concurrent français ainsi que l’européen Eurofighter et son compatriote Super Hornet. Il a été jugé meilleur sur 3 des 4 critères principaux. Il a obtenu le meilleur résultat en terme d’efficacité notamment grâce à «ses systèmes innovants, très performants et largement connectés pour la protection et la surveillance de l’espace aérien».