Basketball – La Suisse s’offre l’Autriche et la 1ère place du groupe! Magnifique d’abnégation, la Suisse a vaincu l’Autriche (80-61) et pris la tête du groupe A des pré-qualifications de l’Euro 2025. Jérémy Santallo Fribourg

Natan Jurkovitz à l’échauffement. @Swiss Basketball

On aurait pu s’attendre à voir Michel-Ofik Nzege, absent lors du succès contre l’Irlande car insuffisamment rétabli après sa blessure à l’épaule contractée mercredi, commencer la partie pour verrouiller le rebond. Mais à l’instar de jeudi, le sélectionneur grec Ilias Papatheodorou a choisi de faire confiance à Killian Martin sur le poste 4. Bien lui en a pris puisque le joueur d’Union Neuchâtel a marqué 7 points pour lancer parfaitement la Suisse dans ce match importantissime (8-0 puis 15-6).

Précieux à la passe, toujours à destination de son coéquipier de Fribourg Olympic Arnaud Cotture, Robert Zinn a écopé précipitamment de deux fautes personnelles. Envoyé au front, son remplaçant Marco Portannese a mis du temps à se mettre en route, entre ballon perdu et mauvaise défense. Mais au début du 2e quart-temps, l’ex-joueur des Lions de Genève a trouvé la mire derrière l’arc avant de défier, avec intelligence, un adversaire moins rapide pour offrir le plus grand écart de la première mi-temps à la Suisse (28-18).

«Yes»

Lors de la défaite (80-64) dans la banlieue de Vienne, Papatheodorou avait choisi de protéger l’accès au cercle sur le pick-and-roll autrichien. Le changement de stratégie a été total puisque cette fois, ses joueurs devaient changer de vis-à-vis sur tous les écrans. Dans cette configuration, Michel-Ofik Nzege a excellé, jouant les yeux dans les yeux avec les arrières adverses. D’ailleurs, c’est tout le banc helvétique qui a répondu présent, offrant de précieuses minutes de récupération aux titulaires jusqu’à la mi-temps (40-36).

Du coup, Roberto Kovac est revenu comme un ovni des vestiaires. Précis à longue distance, diablement rapide sur son premier pas, le shooteur de Massagno a planté 10 points dans le 3e quart. Pendant ces dix minutes, les Suisses ont été héroïques défensivement. Ils n’ont encaissé aucun panier pendant sept minutes - hormis trois lancers francs! Alors que le score était de 55-39, on a vu Ilias Papatheodorou serrer les poings et Natan Jurkovitz crier «yes» après avoir poussé les Autrichiens au bout des 24 secondes. Et comme Marco Portannese a aussi pris feu, la Suisse s’est envolée au tableau d’affichage (66-43).

Il fallait gagner de plus de 16 points pour récupérer la 1ère place du groupe A mais à 7 minutes du buzzer final, l’écart était même de 26 unités après un joli numéro de Killian Martin dans la raquette. Immense en défense, jusqu’à chiper le cuir dans les mains de la montagne autrichienne Rados, Natan Jurkovitz a ensuite manqué de lucidité en voulant envoyer Arnaud Cotture au alley-oop, illustrant la fébrilité helvétique à plier cette partie. Mais l’ailier d’Olympic puis Marko Mladjan ont assuré la victoire et la 1re place du groupe!



Suisse - Autriche 80-61 (40-36) Afficher plus Salle de Saint-Léonard, Fribourg. 1417 spectateurs. Arbitres: MM. Papapetrou, Manheim et Perciavalle. Suisse: Zinn (8 points), Kovac (18), N. Jurkovitz (4), Martin (9), Cotture (7); puis Portannese (15), Mbala (4), M. Mladjan (9), Nzege (4), Kozic (2). Entraîneur: Ilias Papatheodorou Autriche: Vujosevic (10 points), Klepeisz (13), Murati (14), Mbemba (8), Rados (9); puis Guttl (0), Ogunsipe (4), Szkutta (0), Ersek (0), Lohr (3). Entraîneur: Raoul Korner

Jérémy Santallo est journaliste à la rubrique sportive (Sport-Center) depuis juin 2018. Il couvre principalement le basketball suisse et NBA, mais également le tennis (deux Roland-Garros et un Wimbledon sur place). Il aime aussi écrire sur le football et le ski alpin. Plus d'infos @jeremy_santallo

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.