Hockey sur glace – La Suisse terrasse le Canada et poursuit son sans-faute Portée par un public bruyant et nombreux, la troupe de Patrick Fischer a conquis un cinquième succès de rang dans ce Mondial. Victoire 3-2 et qualification pour les quarts. Ruben Steiger Riga

Les Suisses ont réalisé un grand match face au Canada. AFP

La Suisse, déjà qualifiée pour les quarts de finale avant d’entrer sur la glace, s’est brillamment imposée lors du choc du groupe B contre le Canada samedi à Riga (2-3), poursuivant ainsi son sans-faute dans ce Mondial. Un cinquième succès consécutif qui ne souffre d’aucune discussion tant Nico Hischier et ses coéquipiers ont été les plus joueurs.

Un brin timorée lors des cinq minutes initiales, la Suisse a ensuite totalement pris le contrôle du jeu. Portés par une patinoire remplie de fans suisses, les hommes de Patrick Fischer ont adressé de nombreux tirs (16) en direction de la cage de Samuel Montembeault lors du premier tiers. Malgré plusieurs grosses chances – Malgin (14e), Corvi (18e) ou Glauser (20e) –, les Suisses sont restés muets.

Ce sont finalement les joueurs d’André Tourigny qui ont fait trembler les filets en premier par Tyler Toffoli (30e) en jeu de puissance. Un power-play qui n’aurait jamais dû exister. Joe Veleno ayant donné un vilain coup de patin à Nino Niederreiter qui s’est ensuite défendu. Le Grison a curieusement été le seul à être sanctionné.

Une révolte incarnée par Hischier

Une mauvaise décision qui n’a pas impacté le jeu des Helvètes. À la 34e minute, Nico Hischier s’est baladé dans la zone défensive du Canada avant de marquer d’un tir précis. Une égalisation qui a été suivie par un deuxième but lorsque Dario Simion (37e) s’est montré le plus prompt sur un rebond après un envoi de Christian Marti.

On pensait qu’Andres Ambühl (53e) avait inscrit le but de la sécurité au terme d’une séquence collective rondement menée, mais les Canadiens n’ont rien lâché et ont réduit la marque par Michael Carcone (57e). La Suisse a souffert jusqu’au bout, mais elle a résisté. Pour le plus grand bonheur de l’Arena Riga.

Dimanche (19h20) contre la Tchéquie, la troupe de Patrick Fischer cherchera à consolider sa première place dans le groupe.

Canada - Suisse 2-3 (0-0 1-2 1-1) Afficher plus Arena Riga, 8234 spectateurs. Arbitres: MM. Bjork (Suè), Frandsen (Dan), Hautamaki (Fin), Ondracek (Tch). Buts: 30e Toffoli (Laughton, Quinn / 5 c 4) 1-0, 34e Hischier (Fora, Fiala) 1-1, 37e Simion (Marti, Haas) 1-2, 53e Ambühl (Niederreiter, Corvi) 1-3, 57e Carcone (Hunt) 2-3. Canada: Montembault; Weegar, Middleton; Bear, Hunt; Joseph, Myers; Barron; Lucic, Veleno, Blais; Quinn, Laughton, Crouse; Carcone, McBain, Neighbours; Toffoli, Glass, Fantilli; Krebs. Entraîneur: Tourigny. Suisse: Genoni; Kukan, Siegenthaler; Glauser, Moser; Marti, Loeffel; Fora; Fiala, Hischier, Malgin; Ambühl, Corvi, Niederreiter; Simion, Haas, Miranda; Herzog, Richard, Bertschy; Riat. Entraîneur: Fischer. Pénalités: 3 x 2’ contre Canada; 2 x 2’ contre Suisse. Notes: La Suisse sans Mayer, Geisser ni Senteler (surnuméraires). Temps mort Canada à 59’10. Le Canada sans gardien de 58’08 à 60’00.

Ruben Steiger est journaliste stagiaire à l'agence Sport-Center depuis septembre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Auparavant, il a obtenu un master HES en Business Administration. Plus d'infos @SteigerRuben

