Hippisme – La Suisse tient «sa» Coupe Après 22 ans d'attente, les cavaliers suisses remportent la Coupe des Nations chez eux. MM. Fuchs, Guerdat, Schmitz et Schwizer épatants et comblés. Alban Poudret

Martin Fuchs, Steve Guerdat, Michel Sorg, Pius Schwizer et Edouard Schmitz (de gauche à droite) remportent un succès très attendu. KEYSTONE/Christian Merz

En juin 2000 à Lucerne, lors de la dernière victoire suisse sur sol helvétique, Edouard Schmitz n’avait pas un an, et lors du dernier triomphe collectif ici à St-Gall, en 1996, Martin Fuchs n’avait pas encore fêté ses quatre ans - son père, lui, était dans l’équipe -, c’est dire si l’attente aura été longue! Et la joie n’en était que plus grande ce lundi dans le camp suisse et parmi les dix mille spectateurs, comblés.

Le quatuor en or encadré par Michel Sorg et coaché par Thomas Fuchs s’est montré particulièrement solide et homogène. Martin Fuchs a poursuivi sa folle chevauchée victorieuse en signant un double sans-faute, avec le phénoménal «Leone Jei» cette fois-ci. Et les trois autres ont compté dans des moments importants, pour éviter un barrage face aux Hollandais, 2es, ou aux Britanniques, 3es.

En première manche, Steve Guerdat, qui joue à fond le jeu d’équipe depuis vingt ans (il avait gardé «Venard de Cerisy» pour ça), a pu effacer les deux barres de Pius Schwizer, malgré une faute sur le dernier. Il n’a pas eu à repartir par la suite, Edouard Schmitz (4 + 0) et Pius Schwizer (8 + 0) sortant le grand jeu.

A tout juste 23 ans, Edouard Schmitz a réussi avec maestria sa première Coupe des Nations 5*, qui plus est devant son public : sacré examen de passage. Son «Quno», acquis l’an passé ici, a la pointure, et lui aussi, l’étudiant genevois installé à Zurich. Un semi amateur parmi les meilleurs.

Un bon mélange et de la réserve

À bientôt 60 ans, Pius Schwizer fait, lui, un grand retour, grâce à l’apport de «Vancouver de Lanlore», que la famille Vorpe, de Tavannes, lui confie désormais. Le Lucernois monte ce brillant étalon en s’inspirant un peu de l’équitation de Pénélope Leprévost, son ex-pilote.

Et la Suisse, avec Bryan Balsiger, épatant 3e du GP samedi, qui pourrait monter dans le train pour les Mondiaux d’Herning (mi-août), Alain Jufer, 8e, Elian Baumann et cie, a encore de la réserve. Des quatre champions d’Europe 2021, elle n’en alignait ce lundi que deux: ça tourne, au propre comme au figuré. «Ce mélange entre nos deux leaders Steve et Martin, un ancien qui revient (Schwizer) et un jeune (Schmitz), qui fait sa première Coupe 5* et avait fait sa première Coupe 4* il y a un an, a été gagnant», soulignait Michel Sorg. Plein de soleil et d’optimisme, ce St-Gall 2022.

