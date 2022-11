Hockey sur glace – La Suisse tient tête à la Suède avant de craquer en prolongation La Suisse s’est inclinée 3-2 après prolongation contre la Suède à la Karjala Cup de Turku (Finlande). Damien Riat a marqué le premier but helvétique. Prochain match dimanche contre la République tchèque (11h30). Cyrill Pasche

L’équipe de Suisse ont tenu tête à la Suède à la Karjala Cup, avant de perdre en prolongation. Vesa Moilanen/Lehtikuva via AP

Damien Riat continue de marquer des points (et des buts) sous le maillot de l’équipe de Suisse à la Karjala Cup, à Turku en Finlande. Buteur décisif jeudi lors de la séance des tirs au but qui a permis à la sélection helvétique de s’offrir une victoire de prestige contre les champions du monde et olympique finlandais (3-2 tab), l’attaquant du LHC a encore trouvé le chemin des filets samedi contre la Suède. Le Genevois de 25 ans a cette fois-ci marqué en powerplay d’un tir puissant depuis le côté gauche (35e, 1-1).

Menés 2-1 dès la 48e minute, les Suisses ont forcé les portes de la prolongation grâce à un but du défenseur Patrick Geering, idéalement servi par le Jurassien bernois Grégory Hofmann (54e, 2-2). Mais une pénalité signalée après 25 secondes de jeu dans le temps additionnel contre l’attaquant de Fribourg-Gottéron, Christoph Bertschy, a toutefois précipité la défaite helvétique. A quatre contre trois, les Suédois n’ont eu besoin que de 40 secondes pour s’adjuger la victoire (62e, Dahlen).

Andrighetto au repos, Aeschlimann titularisé

Comme jeudi face aux Finlandais, les Suisses, malgré la défaite cette fois-ci, ont livré une performance inspirée face à la Suède, l’autre poids lourd du hockey continental. Le sélectionneur national Patrick Fischer a accordé du repos à Sven Andrighetto, excellent contre les Finlandais, et en a surtout profité pour lancer son deuxième gardien, Sandro Aeschlimann, à la place de Leonardo Genoni, titularisé jeudi et probablement de retour devant les filets pour leur troisième et dernier match de la compétition ce dimanche à 11h30 contre la République tchèque.

En l’absence prolongée de Reto Berra (opéré du dos et out jusqu’à fin février), la hiérarchie des gardiens derrière Genoni sera d’ailleurs un des enjeux majeurs avant le Championnat du monde 2023 du mois de mai en Lettonie (où la Suisse jouera ses matches du tour qualificatif) et en Finlande.



Le télégramme Afficher plus Suède - Suisse 3-2 ap (1-0 0-1 1-1) Gatorade Center, Turku (Finlande). 993 spectateurs. Buts: 7e Petersson (Lindholm, Brannström) 1-0, 35e Riat (Moy, Alatalo/ 5 c 4) 1-1, 48e Dahlen (Sellgren, Johansson) 2-1, 55e Geering (Hofmann, Senteler) 2-2, 62e Dahlen (Petersson, Persson/ 4 c 3) 3-2. Suède: Lassinantti; Sellgren, Bengtsson; Aktell, Persson; Alsing, Folin; Engsund; Brannström, Lindholm, Petersson; Dahlen, Johansson, Tornqvist; Hugg, Johnson, Karlkvist; Larsson, Bengtsson, Friberg. Entraîneur: Hallam. Suisse: Aeschlimann; Kukan, Geisser; Alatalo, Mirco Müller; Rathgeb, Geisser; Geering, Karrer; Riat, Thürkauf, Rod; Bertschy, Ambühl, Marco Müller; Simion, Jäger, Hofmann; Eggenberger, Senteler, Moy; Künzle. Entraîneur: Fischer. Pénalités: 2 x 2’ contre la Suède, 3 x 2’ contre la Suisse. Notes: La Suisse sans Andrighetto ni Marti (surnuméraires).



Cyrill Pasche est journaliste à l'agence Sport-Center depuis 2015. Il a rejoint la rédaction du «Matin» et «Matin Dimanche» en 2013. Il couvre en particulier l'actualité du hockey sur glace suisse et international. Plus d'infos @c9pasche

