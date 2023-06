Football – La Suisse tombe dans le piège de la facilité Les Suisses menaient encore 2-0 à la 89e. Avant de s’oublier deux fois face à des Roumains qui n’avaient pas existé! Daniel Visentini - Lucerne

Valentin Mihaila a été plus prompt que Fabian Schär et a égalisé la 92e minute pour la Roumanie. KEYSTONE/Urs Flueeler

La part de doute a été levée dès les premières secondes. Et puis ces mêmes doutes sont réapparus pour gifler la Suisse dans les ultimes secondes d’un match qu’elle avait maîtrisé de bout en bout. Comme à Andorre trois jours plus tôt, les hommes de Yakin ont laissé l’impossible se produire: Andorre qui marque un but, cela n’a pas porté à conséquence; la Roumanie qui en inscrit deux alors que la Suisse menait 2-0 à la 89e, c’est le ciel qui est tombé sur la tête de la sélection, qui pensait pouvoir partir en vacances avec le sentiment du devoir accompli.