Curling – La Suisse tombe de son piédestal aux Mondiaux masculins Après trois victoires pour débuter ses Championnats du monde à Ottawa, le quatuor du CC Trois-Chêne s’est incliné face à l’Italie ce lundi (4-8).

Il y avait eu un premier avertissement dimanche, contre la République tchèque (7-4), mais le résultat final avait tourné dans le bon sens. Cette fois, l’équipe de Suisse n’a pu éviter la défaite. Ce lundi, le quatuor composé du skip soleurois Yannick Schwaller (28 ans), du Genevois Benoît Schwarz (31 ans), du Bernois Sven Michel (35 ans) et du Lausannois Pablo Lachat (22 ans) s’est incliné face à l’Italie (4-8) lors de son quatrième match des Championnats du monde masculins. Son premier revers de la compétition, après trois succès initiaux face au Canada (8-3), la République tchèque, donc, et l’Allemagne (7-3).

Comme contre les Tchèques, les représentants du CC Trois-Chêne se sont longtemps livrés à un mano a mano avec leurs adversaires. Mais contrairement à la veille, le scénario leur a été défavorable. Menés 1-0 à l’issue du deuxième end, ils sont pavenus à inscrire trois points dans la foulée (3-1), avant d’être rejoints au score puis de repasser devant (4-3). On jouait alors la sixième manche et tout a basculé derrière: les Italiens ont marqué cinq points lors des quatre ends suivants, prenant une avance définitive.

Malgré ce faux-pas, la Suisse reste en course pour la qualification directe en demi-finales, réservée aux deux premiers de la phase initiale. Yannick Schwaller et ses partenaires ont encore huit matches de Round Robin à disputer. Après la Norvège, dans la nuit de ce lundi à mardi (coup d’envoi à 1 heure suisse), ils défieront la Corée du Sud (ce mardi à 15 heures suisses), l’Écosse, la Turquie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, le Japon et la Suède.

