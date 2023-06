Hippisme – La Suisse triomphe à Aix-la-Chapelle Emmenés par Steve Guerdat et Martin Fuchs, les Helvètes ont nettement remporté la Coupe des nations la plus importante de l’année. Alban Poudret

Steve Guerdat, ici avec «Dynamix de Belheme», a brillé à Aix-la-Chapelle. keystone-sda.ch

Les cavaliers helvétiques ont remporté jeudi soir la Coupe des Nations d’Aix-la-Chapelle, la plus prestigieuse et la mieux dotée (un million d’euros) de l’année, devant 45’000 spectateurs vibrants. La Suisse était déjà en tête après la première manche, mais alors à égalité avec la Suède et la France.

Steve Guerdat avait parfaitement ouvert les feux avec «Venard de Cerisy», sans-faute, et Martin Fuchs signa également un parcours sans bavure avec «Commissar Pezi». Une barre pour Niklaus Schurtenberger sur «C-Steffra», deux fautes, sur les deux derniers, abordés un peu fébrilement, pour Edouard Schmitz sur «Gamin vd N.».

Première depuis 2002

En seconde manche, les leaders Steve Guerdat et Martin Fuchs furent à nouveau parfaits et le jeune Genevois Edouard Schmitz (24 ans en août prochain) les imita avec le «Gamin des Fasana». Joie et pleurs pour le benjamin, très ému! Et comme les autres nations avaient, elles, craqué, la Suisse de Michel Sorg et Thomas Fuchs triomphait ici pour la première fois depuis 2002.

C’est la sixième fois que les cavaliers suisses, déjà victorieux en 1983, 1984, 1993, 1999 et 2002, s’imposent dans le temple des sports équestres.

