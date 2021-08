Football – La Suisse va défier une Italie au grand complet À l’exception de Leonardo Spinazzola, blessé, le sélectionneur italien a convoqué tous ses champions d’Europe pour affronter les Helvètes le 5 septembre à Bâle. AFP

Les Italiens seront quasi au grand complet au Stade Saint-Jacques. AFP

Le sélectionneur italien Roberto Mancini a convoqué, à l’exception de Leonardo Spinazzo, blessé, tous ses champions d’Europe en vue des qualifications au Mondial-2022, dans un groupe de 34 joueurs où figure aussi le revenant Nicolo Zaniolo.

Les convoqués sont attendus à partir de dimanche soir au centre national de Coverciano, à Florence, pour y préparer les matches contre la Bulgarie (2 septembre à Florence), la Suisse (le 5 à Bâle) et la Lituanie (le 8 à Reggio Emilia).

Victorieuse de ses trois premiers matches en mars (Irlande du Nord, Bulgarie et Lituanie), la Nazionale est en tête du Groupe C avec 9 points, devant la Suisse, également victorieuse de ses deux premières rencontres (6 pts). Le choc à Bâle s’annonce donc comme le duel déterminant pour la qualification vers le Qatar.

Sans surprise, Mancini a rappelé 25 des 26 champions d’Europe, avec pour seul absent l’infortuné Leonardo Spinazzola, victime d’une rupture du tendon d’Achille en quart de finale de l’Euro contre la Belgique (2-1).

Retour de Zanolio

Parmi les autres invités de la rentrée, Nicolo Zaniolo est rappelé, un an après sa grave blessure au genou (rupture des ligaments) lors d’un match de l’équipe d’Italie aux Pays-Bas. Après une année blanche, l’ailier de la Roma, 22 ans, a repris la compétition en début de saison et a inscrit jeudi en Ligue Europa Conference son premier but depuis juillet 2020. Le coach a également convoqué pour la première fois l’attaquant de Sassuolo Gianluca Scamacca, 22 ans.

34 matches sans défaite!

À l’occasion de ces matches de qualifications au Mondial-2022, l’Italie a la possibilité de battre le record d’invincibilité d’une sélection nationale. Invaincue à l’Euro, la Nazionale reste sur une série de 34 matches sans défaite, depuis un revers contre le Portugal (0-1) en septembre 2018.

Le record en la matière est de 35 matches, codétenu par l’Espagne (2006-2009) et le Brésil (1993-1996, mais avec un revers aux tirs au but en finale de la Copa America en 1995).

Les 34 Italiens Afficher plus Gardiens de but: Gianluigi Donnarumma (Paris SG/FRA), Pierluigi Gollini (Tottenham/ENG), Alex Meret (Naples), Salvatore Sirigu (Genoa). Défenseurs: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter Milan), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Naples), Emerson Palmieri (Lyon/FRA), Alessandro Florenzi (AC Milan), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (AS Rome), Rafael Toloi (Atalanta). Milieux de terrain: Nicolo Barella (Inter Milan), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (AS Rome), Jorginho (Chelsea/ENG), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (AS Rome), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter Milan), Marco Verratti (Paris SG/FRA). Attaquants: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Naples), Moise Kean (Everton/ENG), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Nicolo Zaniolo (AS Rome).

