C’est un Alain Berset amusé qui s’est rendu à Loèche ce vendredi. «La politique offre les moments les plus inattendus et je n’avais jamais eu l’occasion de faire un discours sous une immense antenne. Juste pour cela, le déplacement en valait la peine», plaisante le conseiller fédéral.

L’organisation européenne des satellites météorologiques, à laquelle la Suisse est intégrée, a choisi ce site ainsi qu’un second en Italie pour recueillir ces informations et les transmettre en Allemagne. Après avoir jugé évident que le Valais soit choisi pour faire le lien entre le ciel et la Terre, lui qui associe si bien «raclette et fendant», Alain Berset a abandonné la plaisanterie pour le discours sérieux. «On ne lance pas un nouveau satellite pour s’amuser. Ce dont il s’agit ici, c’est de pouvoir mieux faire face aux événements extrêmes, de mieux comprendre le changement climatique, c’est à cela que doit servir la technique.»