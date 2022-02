Réunions à Genève – La Suisse va rencontrer des représentants talibans

Une dizaine de talibans sont arrivés dimanche à Genève pour quelques jours à l’invitation de l’Appel de Genève. Outre des réunions avec l’ONG, ils doivent discuter avec des représentants des autorités fédérales.

«Une rencontre avec une délégation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) est prévue cette semaine», a dit mardi à Keystone-ATS une porte-parole de la mission suisse à l’ONU à Genève. Des représentants de la Direction du développement et de la coopération (DDC), de la division Paix et droits de l’homme et de la division politique Asie et Pacifique participeront à cette discussion.