Hausse des contaminations stoppée – La Suisse va-t-elle passer entre les gouttes Covid? Delta s’essouffle. Cela pourrait être suffisant pour éviter la fermeture partielle des restaurants vu qu’Omicron n’a pas encore frappé. Arthur Grosjean

Si on se focalise uniquement sur les soins intensifs des hôpitaux, la Suisse n’a pas bonne mine. Pour la première fois lors de cette 5e vague, la barre des 300 patients Covid a été franchie. Et cela devrait continuer d’augmenter quelque peu ces prochains jours. Peu réjouissant pour les patients dont l’opération a été repoussée et pour le personnel hospitalier qui fatigue.

Pour la première fois, les contaminations quotidiennes lors de la 5 e vague baissent de 15% par rapport au même jour de la semaine précédente. Source OFSP

Mais si on prend un peu de distance, le tableau n’est pas si noir. Et une petite lumière est apparue ce mardi. Pour la première fois, le nombre de contaminations quotidiennes (8163) baisse de 15% par rapport au même jour de la semaine dernière. Delta semble avoir atteint son pic. Ce n’est pas une surprise puisque la vitesse de sa progression ralentit depuis plusieurs semaines.