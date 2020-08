Diplomatie – La Suisse veut intensifier ses collaborations avec le Canada Le patron du DFAE Ignazio Cassis a longuement évoqué avec son homologue canadien François-Philippe Champagne en visite à Berne la question de la crise liée au COVID-19.

François-Philippe Champagne et Ignazio Cassis posent avec des autocollants symbolisant les 75 ans de relations diplomatiques entre leurs deux pays. KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Recherche d’un vaccin contre le Covid-19 et autres thématiques d’actualité ont été au menu des discussions d’Ignazio Cassis avec son homologue canadien François-Philippe Champagne lundi à Berne. Tous deux se sont félicités de «solides relations bilatérales».

La visite du Canadien s’inscrit dans le cadre de l’intensification des collaborations entre les deux pays, précise le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dans un communiqué.

La question de la crise liée au COVID-19 a fait l’objet d’importantes discussions. Les deux ministres ont tiré un bilan de la situation de la pandémie dans leurs pays respectifs.

Recherche d’un vaccin

L’état de la recherche d’un vaccin contre ce virus et son futur approvisionnement ont également été abordés. A cet égard, la Suisse et le Canada, membre du G7 et du G20, espèrent pouvoir compter sur des collaborations au travers des enceintes internationales.

La venue à Berne du ministre Champagne a aussi été l’occasion d’établir un tour d’horizon de l’actualité internationale. Situation du Liban, après l’explosion du 4 août 2020 à Beyrouth, processus de paix au Proche-Orient, et positionnement de la Suisse et du Canada au sujet des tensions en marge des élections au Bélarus ont été abordés.

Les deux délégations ont en outre évoqué des questions géopolitiques liées à la Chine, les Etats-Unis, l’Iran, le Venezuela, l’Union européenne, l’ONU et l’OSCE.

Intérêts et valeurs communes

La Suisse et le Canada célèbrent cette année les 75 ans de leurs relations diplomatiques. Les deux pays partagent un grand nombre d’intérêts et de valeurs communes, à l’exemple du fédéralisme et du multilinguisme. Ils sont étroitement liés sur les plans économique, social et culturel.

Le Canada est le 2e partenaire économique de la Suisse sur le continent américain. L’an dernier, la Suisse a exporté des marchandises vers le Canada pour un montant de 4,4 milliards de francs, principalement des produits pharmaceutiques.

Fin 2019, plus de 40’000 ressortissants suisses résidaient au Canada. Les deux pays ont affirmé vouloir continuer à dynamiser les échanges politiques bilatéraux.

ATS/NXP