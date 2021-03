Les trois votations fédérales en résumé

1 - Initiative populaire «Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage» ou Initiative «anti-burqa»

L'initiative vise à interdire la dissimulation du visage dans les espaces publics. Par ailleurs, il sera inscrit dans la constitution que personne ne peut forcer une personne à se couvrir le visage en raison de son sexe. L'interdiction s'applique tant aux personnes cagoulées lors de manifestations qu'aux femmes musulmanes qui se couvrent le visage.

2- Loi fédérale sur les services d’identification électronique ou «Loi sur l'e-ID»

L'identité électronique (e-ID) est censée rendre les choses plus faciles et plus sûres sur l'internet. Les utilisateurs sont identifiés de manière unique afin qu'ils puissent commander des biens et acheter des services en ligne.

3- Accord de partenariat économique de large portée entre les États de l’AELE et l’Indonésie

Le litige porte principalement sur l'huile de palme, mais l'enjeu est bien plus large: la Suisse veut conclure un accord économique global avec l'Indonésie, le quatrième plus grand pays du monde. Les tarifs douaniers doivent être abaissés et les barrières commerciales supprimées.