Jeux paralympiques – La Suissesse Manuela Schär décroche l’or, Catherine Debrunner le bronze Les athlètes en fauteuil roulant ont remporté deux nouvelles médailles paralympiques pour la Suisse sur le 800 m dans leur catégorie respective. Sport-Center

Manuela Schär a remporté son premier titre paralympique en battant le record de l’évènement. Getty Images

Quelle démonstration de Manuela Schär! Un jour après avoir débloqué le compteur suisse aux Jeux paralympiques de Tokyo en décrochant l’argent sur le 5000 m, la Lucernoise a dominé le 800 m dans la catégorie T54 en battant le record paralympique (1’42’’81).

La Suissesse de 36 ans a fait course en tête et décroche sa cinquième médaille paralympique en cinq éditions, la première en or. Elle avait déjà décroché deux médailles à Athènes en 2004 (argent et bronze) et une à Pékin en 2008 (bronze).

«Cela s’est exactement passé comme je le voulais et selon ma tactique», a expliqué l’athlète au micro de SRF. Elle s’alignera encore sur le 400 m, le 1500, et sur le marathon.

Le bronze pour Catherine Debrunner

Dans la catégorie T53, toujours sur le 800 m, la Thurgovienne Catherine Debrunner a décroché le bronze. À 26 ans, l’enseignante en primaire s’est offert son premier métal aux Jeux paralympiques.

Debrunner avait déjà remporté le titre mondial du 400 m (T53) et l’argent sur 800 m (T53) aux Mondiaux de Dubaï en 2019. Après l’or de Marcel Hug sur le 5000 m samedi, la Suisse compte désormais un total de quatre médailles à Tokyo.

