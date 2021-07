Les JO de Tokyo en direct - Heimberg plonge en finale!

Football

Les Américaines, poussées aux tirs au but par les Néerlandaises (2-2, 4-2 tab), se sont qualifiées pour les demi-finales du tournoi féminin, vendredi à Tokyo. Dans les autres quarts, la Suède a mis fin au rêve de médaille olympique du Japon à la maison (3-1). Le Brésil de Formiga (43 ans) et Marta (35 ans) a été évincé du tournoi par le Canada à l’issue des tirs au but (0-0, 4 tab à 3) et, dans un match bien plus prolifique, le triplé d’Ellen White n’a pas suffi à la Grande-Bretagne face à l’Australie, victorieuse 4-3 après prolongation. Les États-Unis affronteront le Canada en demie, alors que la Suède et l’Australie seront opposées dans l’autre match du dernier carré.