Football suisse – La Super League avec douze clubs et des play-off Réunis ce vendredi à Ittigen, les 20 clubs de SFL ont validé l’augmentation de l’élite, à partir de la saison 2023/2024. Ils ont aussi dit oui à l’introduction de matches à élimination. Nicolas Jacquier

La Super League comptera deux équipes supplémentaires (photo d’illustration). Eric-Lafargue

Dans une journée capitale pour l’avenir du football helvétique, les verdicts sont tombés plus rapidement que prévus. Après trois tours d’horloge, tout était bouclé, et les décisions déjà entérinées. Réunis depuis ce vendredi matin, à la Maison des Sports, à Ittigen (BE), les représentants des clubs de Super et de Challenge League ont d’abord dit oui à l’augmentation de l’élite helvétique.

A compter de la saison 2023/2024, douze clubs composeront la Super League. Pris à une large majorité, un tel vote était attendu. Le changement est tout sauf anodin dans un championnat qui se disputait à dix équipes depuis sa création en 2003.

Une révolution

Alors que l’on s’attendait à des débats tendus, et des discussions plus animées, le deuxième objet du jour mis en délibération, concernant cette fois la formule, a été validé dans la foulée.

Prévoyant notamment l’introduction de play-off (pour les places entre 3 et 10) ainsi que l’instauration d’une finale pour le titre, le projet présenté par le comité de la Ligue a également passé la rampe. A l’heure du vote, les arguments des opposants historiques (Zurich, YB et Lucerne) n’ont pas pesé. Pas davantage que la fronde des supporters. A une double majorité, le football suisse a accepté de faire sa révolution.

