Nouvel horaire de l’École de culture générale – Nom de Zeus! Le cours de culture passe à la trappe Spécificité vaudoise, le cours dédié à la Grèce et la Rome antiques disparaîtra du cursus gymnasial à la faveur d’une harmonisation intercantonale. Tollé chez les antiquisants. Vincent Maendly

«Priver les élèves de culture antique, c’est réduire leur intérêt pour le patrimoine archéologique de nos régions», estiment 30 personnalités vaudoises du monde culturel. Au rang de ces richesses, le buste en or de Marc-Aurèle découvert à Avenches (ici sa copie). Philippe Maeder

À la rentrée scolaire d’août prochain, les nouveaux gymnasiens de l’École de culture générale (ECG), jadis surnommée «voie diplôme», étrenneront une grille horaire revue et corrigée. En 2e année, celle-ci consacre, notamment, la scission de l’actuelle voie sociopédagogique (SP) en deux filières distinctes: «travail social» et «pédagogie». En coulisses, c’est la disparition pure et simple de la leçon de culture antique qui échauffe les esprits. Ce cours de deux périodes hebdomadaires en 2e année est actuellement dispensé aux élèves ayant choisi les options SP ou artistique, soit près de 500 gymnasiens pour ce qui est de cette année. Parmi eux, beaucoup d’aspirants profs, futurs étudiants de la HEP.