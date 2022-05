Football – La suprématie romande pour Neuchâtel Xamax Ni Stade Lausanne, ni Yverdon n’auront réussi à battre Neuchâtel cette saison, en huit tentatives. La dernière, mardi, s’est soldée par un match nul 1-1 face aux Nord-Vaudois. Florian Vaney Neuchâtel

Le Neuchâtelois Nicky Beloko (à g.) au duel avec l’Yverdonnois Brian Beyer. Gabriel Lado

La statistique a quelque chose d’improbable dans un championnat aussi imprévisible que la Challenge League actuelle. Des surprises, des coups de théâtre, des renversements de situation et… la domination de Neuchâtel Xamax sur la lutte entre Romands, toute symbolique soit-elle. Huit derbies, deux victoires, six nuls. Dont le dernier mardi face à Yverdon (1-1). Certaines choses ne s’expliquent pas. Ou difficilement.

Il était écrit que ce sprint final sans intérêt serait celui des jeunes. Ils sont nombreux à faire parler d’eux pour les bonnes raisons depuis plusieurs semaines. Celui qui a marqué un peu plus de points que les autres mardi soir? Jessé Hautier. Plutôt discret pendant une heure et quart, mais exactement où son équipe avait besoin qu’il soit à la 81e. L’attaquant yverdonnois a glissé le ballon sous la latte. Sans pour autant éviter un quatrième match sans victoire aux siens, mais en leur permettant de quitter la Maladière avec un point.



Yverdon a souffert

On peut voir les choses de la manière suivante. Uli Forte a demandé à ses joueurs énormément d’impact et beaucoup joué sur les émotions durant toute la saison. Maintenant que les dernières sorties n’ont plus d’enjeu, YS brille nettement moins. Leur fin de match mardi a fait plaisir aux yeux, mais les Verts ont sérieusement souffert durant une heure. Ce Xamax-là a déjà mis un pied dans le prochain exercice et cela se sent. Grâce à Henri Koide (1-0, 21e), il a longtemps tenu sa victoire. Avant de la voir filer avec pas mal de frustration.

Ne/Xamax – Yverdon 1-1 (1-0) Afficher plus La Maladière, 3267 spectateurs. Arbitre: David Schärli.Buts: 21e Koide 1-0; 81e Hautier 1-1.

Xamax: Guivarch; Ouattara, Gomes, Berisha, Tavares; Dakouri (51e Hammerich), Beloko /76e Maurer), Saiz, Ouhafsa (59e Veloso); Koide (59e Surdez), Nuzzolo. Entraîneur: Andrea Binotto.

Yverdon: Martin; Jaquenoud, Malula (49e Lusuena), Hajrovic, Sauthier; Zock, Silva (68e Eberhard); Beyer, Fargues (68e Kabacalman), Mobulu (68e Beleck); Hautier (81e Kalezic). Entraîneur: Uli Forte.

Avertissements: Silva (30e, jeu dur), Malula (30e, jeu dur), Hajrovic (46e, jeu dur), Lusuena (90e, antijeu), Zock (92e, antijeu).

