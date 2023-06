Coûts de la santé – La Suva annonce une nouvelle baisse des primes pour 2024 Une réduction de 20% des primes nettes est prévue pour l’année prochaine, ce qui correspond à un reversement de 800 millions de francs aux assurés.

Le quotient de solvabilité se monte à 151%, a indiqué vendredi la Suva lors de la présentation de son bilan 2022 à Lucerne. KEYSTONE/Urs Flueeler

La Suva va procéder à une nouvelle baisse des primes en 2024. Cette réduction est rendue possible grâce à un bon résultat technique, aux produits excédentaires du capital des dernières années et ce malgré une année 2022 difficile pour les placements et un résultat d’exploitation négatif.

Le quotient de solvabilité se monte à 151%, a indiqué vendredi la Suva lors de la présentation de son bilan 2022 à Lucerne. En conséquence, il a été décidé de poursuivre le reversement des produits excédentaires du capital réalisés au cours des années précédentes.

Une réduction de prime à hauteur de 20% des primes nettes est prévue en 2024. Cette baisse s’appliquera aux accidents professionnels et non professionnels. Cela correspond à un reversement de 800 millions de francs aux assurés.

