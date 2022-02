Risque d’avalanche – La Suva appelle à redoubler de prudence hors des pistes L’assurance accidents a indiqué ce jeudi les principales mesures dont il faut tenir compte pour faire face aux dangers de cette discipline.

Lors d’un danger d’avalanche marqué, «une grande prudence est de mise». (Photo d’illustration) KEYSTONE/Olivier Maire

La Suva appelle à redoubler de prudence hors des pistes balisées lorsque le danger d’avalanche est de 3, c’est-à-dire marqué. Chaque année, 218 personnes en moyenne sont victimes d’une avalanche lors d’une randonnée ou d’une sortie hors des pistes balisées et 22 en meurent.

Lors d’un danger d’avalanche marqué, «une grande prudence est de mise». Il faut de bonne connaissance générale des terrains potentiellement avalancheux, se renseigner sur le risque le jour de la sortie et adopter un comportement adapté à la situation afin d’éviter un accident.

Kit de secours

Une bonne préparation comprend également un cours avalanche et un kit de secours avec un détecteur de victimes d’avalanche (DVA), une pelle et une sonde. Il est aussi indispensable de consulter la météo et les conditions d’enneigement.

La consultation du bulletin des avalanches est «indispensable» avant chaque sortie. Il faut aussi savoir lire les cartes topographiques spéciales des terrains avalancheux comme celles proposées par «White Risk».

Il faut aussi toujours avoir un téléphone mobile avec une batterie totalement chargée sur soi. Avant de partir en excursion, la Suva conseille d’informer ses amis et ses proches et de ne jamais entreprendre de randonnée en solitaire. Lors des premières sorties hors des pistes, il est recommandé de louer les services d’un guide expérimenté.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.