Dangers des sports d’hiver – La Suva conseille aux skieurs de ne pas «se surestimer»

Les Suisses ne bougent pas assez et la pandémie de coronavirus n’aura pas amélioré ce constat. À l’aube de la saison des sports d’hiver, l’assurance accident Suva alerte les sportifs sur les risques encourus à travers sa campagne «Ne vous surestimez pas».

En moyenne, la population a pris environ 3 kilos sur un an et demi, selon le «Tages-Anzeiger». Chez les 45-64 ans, il s’agirait même de sept kilos.

Calculer des risques

À travers sa campagne, la Suva a réorganisé son site. On peut dès à présent y évaluer sa forme à travers une série de questionnaires et de tests fitness. Le but est de savoir si les cuisses risquent de brûler au bout de quelques minutes de descente, ou si le corps est capable de tenir l’effort. Des exercices sont proposés en fonction de la condition physique des sportifs et amateurs.