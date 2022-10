Hockey sur glace – La Swiss League rame derrière un avenir meilleur Délaissée par sa grande sœur, la 2e division du hockey suisse empoigne ses soucis existentiels. À Sierre, «La Tchaux» ou Viège, on s’accroche avec cran. Simon Meier

La rupture remonte à l’été 2020, lorsque la NL, désireuse de mieux servir les intérêts économiques de ses clubs, avait créé une société anonyme et fait scission avec la fédération et la SL. KEYSTONE

On imaginait un cabanon désolé sur une morne plaine et, à l’intérieur, des généraux désabusés à force de ruminer les méfaits du Covid, les vents de la trahison et le spectre de l’oubli. On imaginait le pire. Ça n’est pas le meilleur mais, à entendre les dirigeants des trois clubs romands de Swiss League (SL), il y a pas mal d’espoir, donc beaucoup de vie à l’horizon. Non, la deuxième division du hockey helvétique, parent pauvre et méprisé par sa grande sœur, la National League (NL), n’est pas condamnée à une lente agonie.