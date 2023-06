Portrait d’Emmanuel Laurent – La sympathie du patron file sur des rails Le nouveau patron du Nyon-Saint-Cergue-Morez et des Transports publics nyonnais apprécie la Suisse pour ses qualités de dialogue. Raphaël Ebinger

Emmanuel Laurent a fait carrière en France au sein de la SNCF, avant de rejoindre les TL. Il est désormais directeur du Nyon-Saint-Cergue-Morez et des Transports publics nyonnais depuis le mois de février. 24Heures/Marie-Lou Dumauthioz

Si vous pensez que le train n’est qu’un moyen de transport entre un point A à un point B, vous vous trompez. Il suffit d’écouter Emmanuel Laurent pour s’en convaincre. Avec le nouveau directeur des compagnies du Nyon-Saint-Cergue-Morez et des Transports publics nyonnais, le rail est un art de vivre. C’est que l’ingénieur civil de profession, spécialité béton armé, ne l’analyse pas seulement à l’aune de chiffres et de données techniques, lui qui possède une large culture. «J’ai toujours aimé les disciplines non scientifiques. Ma maman, prof de français, avait tout compris. Petit, je faisais mes leçons dans la cuisine quand elle s’activait aux fourneaux. J’en ai gardé un amour pour la littérature et la cuisine.»