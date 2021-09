Le Coup de fourchette – La Table de l’Argentine marie le terroir à la cuisine du monde Gaëtan Joly, nouveau chef de la table des Plans-sur-Bex, propose une cuisine locale inventive aux essences exotiques. Claude Beda

Le chef Gaëtan Joly (à g.) et son second Sami Lambalais-Perrault ont déjà œuvré ensemble à Belle Île en Mer, en Bretagne. Vanessa Cardoso/24 heures

L’intérieur, à l’ambiance chalet, est décoré de manière élégante. Mais, l’été, les terrasses, bénéficiant de la fraîcheur de l’Avançon toute proche, conviennent mieux. L’une est orientée face au Grand Muveran, l’autre donne sur le jardin où poussent les petites plantes de Gaëtan Joly, le nouveau chef de la Table de l’Argentine aux Plans-sur-Bex.

Ce jeune Français originaire de Bourges a passé par de prestigieuses maisons françaises, côtoyant Marc Meneau en Bourgogne, Jean-Luc Rabanel à Arles et Joël Robuchon à Paris. Il a aussi bourlingué, ramenant de ses voyages, en Asie et en Amérique du Sud notamment, le goût des essences lointaines. Cela se retrouve dans ses mets. «Il aime la nature, sourit l’architecte Sylvain Frame, propriétaire. C’est ce qui m’a séduit chez lui.» Hasard de la vie, Gaëtan Joly se retrouve dans l’aventure avec Sami Lambalais-Perrault qui était déjà son second entre 2017 et 2019 au Castel Clara à Belle Île en Mer, en Bretagne.