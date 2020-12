Lutte contre le coronavirus – La task force fédérale réclame un nouveau confinement L’épidémie repart à la hausse. Il faut fermer les restaurants, les magasins et même les écoles, selon les experts. À droite, on s’y oppose. Arthur Grosjean

Experts inquiets Martin Ackermann, le président (masqué) de la task force fédérale Covid, veut un confinement comme en mars le plus vite possible. Patrick Mathys, le responsable de la gestion de crise à l’OFSP, estime la situation «dangereuse» partout dans le pays. Keystone

Le répit aura été de courte durée pour la Suisse romande. Quatre jours après avoir obtenu un sursis du Conseil fédéral pour garder ses restaurants ouverts jusqu’à 23 h, la partie francophone du pays voit ses espoirs anéantis par la task force fédérale Covid. Celle-ci réclame pour la première fois lors de cette deuxième vague la fermeture de tous les restaurants et magasins non essentiels de Suisse. «Le plus vite possible, car chaque jour compte.» Elle ajoute même qu’il faudrait garder les écoles fermées à la rentrée de janvier.

«Beaucoup trop de gens meurent chaque jour du virus. Et les hôpitaux et leur personnel arrivent à la limite.» Martin Ackermann, chef de la task force fédérale Covid-19