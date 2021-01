Coronavirus – La task force scientifique confirme un taux de reproduction effectif bien supérieur à 0,8 L’épidémie de Covid-19 montre une tendance stable, voire légèrement en baisse dans toute la Suisse, selon le dernier rapport de situation.

L’épidémie de Covid19 montre une tendance stable, voire légèrement en baisse dans toute la Suisse, selon le dernier rapport de situation de la task force scientifique fédérale. Le taux de reproduction effectif R reste cependant supérieur à l’objectif de la valeur 0,8 du Conseil fédéral. Avec les mesures prises le 18 décembre, le Conseil fédéral a voulu faire en sorte que la valeur R descende en dessous de de 0,8. Cette valeur permettrait de réduire de moitié le nombre de cas en Suisse toutes les deux semaines.

Selon le dernier rapport de situation de la task force Covid19, la valeur R est de 0,89 sur la base du nombre de cas confirmés au 25 décembre 2020, soit bien au-dessus de l’objectif fixé par le Conseil fédéral. La valeur R sur la base des hospitalisations (au 20.12.2020) est de 0,88 et celle sur la base des décès (au 14.12.2020) de 0,8. Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence en raison de la haute positivité des tests et de leur nombre variable, spécialement pendant les vacances. Il y a également des retards dans les déclarations.

Effets des décisions du Conseil fédéral

Selon la task force, l’introduction de mesures uniformes à l’échelle nationale a réduit les différences de l’évolution de l’épidémie dans les différentes régions. Depuis plusieurs semaines, les experts constatent une tendance relativement stable de l’épidémie en Suisse.

Concernant la situation épidémiologique en janvier, le groupe de travail relève deux facteurs qui pourraient jouer un rôle dans son évolution. Premièrement, le nombre de cas pourrait augmenter si les sports d’hiver et la saison des fêtes ont entraîné une augmentation des infections. Deuxièmement, le groupe de travail signale la variante britannique du virus, qui a déjà été détectée en Suisse. Il existe donc un risque que le nombre de cas augmente dans les prochaines semaines et que le système de santé subisse une charge encore plus importante.

