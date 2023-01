Trafic en famille sur la Riviera – La tata du clan épinglée pour complicité Après la condamnation de six membres d’une famille en octobre pour un important commerce de drogue, la sœur du patriarche écope de jours-amende. Flavienne Wahli Di Matteo

Le procureur de l’Est vaudois Olivier Jotterand a instruit cette affaire. LMS

Des peines de deux à six ans et demi avaient été prononcées en octobre contre six membres d’une famille impliqués dans un vaste trafic de drogue sur la Riviera entre 2014 et 2018. Alors que des appels sont annoncés pour contester le jugement de la Cour criminelle de l’Est vaudois, une ramification de l’affaire vient d’être réglée par le procureur Olivier Jotterand.