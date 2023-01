Bourg-en-Lavaux – La taxe sur les déchets prend l’ascenseur Les factures grimperont pour les familles et les générateurs de biodéchets. La commune veut réduire le déficit engendré par la gestion des ordures. Claude Beda

À Bourg-en-Lavaux, la gestion des déchets engendre un déficit récurrent qui a oscillé entre 100’000 et 300’000 francs annuellement, depuis 2015. 24 heures/Odile Meylan

À Bourg-en-Lavaux, la taxe de base sur les déchets a augmenté pour les familles depuis le 1er janvier. C’est l’un des deux principaux changements que comporte le nouveau règlement sur les déchets accepté par 33 oui, 9 non et 6 abstentions par le Conseil communal en décembre. Une taxe sur le ramassage et le traitement des déchets verts a aussi été instaurée. La commune veut réduire le déficit récurrent engendré par la gestion des ordures, qui a oscillé entre 100’000 et 300’000 francs annuellement depuis 2015.