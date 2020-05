Le boom des apps cosmétiques – La tech s’invite dans la beauté Intelligence artificielle, réalité augmentée et autres innovations se sont fait une place dans l’univers de la beauté. Alliées fiables ou gadgets ludiques. Margaux Habert

Le CES de Las Vegas, le plus grand salon d’électronique grand public, voit défiler depuis quelques années des inventions destinées à apporter une nouvelle expérience beauté. Stocksy

Dermatologues, esthéticiennes et vendeurs en parfumerie ne sont plus les seuls à nous concocter une routine beauté sur mesure. D’autres professionnels s’y sont mis: les écrans. Derrière les sites et apps développés par les marques de cosmétique se cachent des algorithmes qui proposent de scanner nos visages. Leur utilisation est simple, il suffit de dégainer son téléphone, de se rendre sur les sites ou applications des marques et de suivre les consignes: un selfie est pris, il est ensuite comparé à des milliers de photos d’autres visages pour lesquels une routine beauté a été établie. Sur la base des résultats du scan et de la comparaison avec les peaux semblables d’autres utilisateurs, les marques nous conseillent les produits adéquats. Indice de ce développement, le CES de Las Vegas, le plus grand salon d’électronique grand public, voit défiler depuis quelques années des inventions destinées à apporter une nouvelle expérience beauté. Rien qu’entre 2019 et 2020, le salon a ainsi connu une augmentation de 10% du nombre d’exposants actifs dans ce domaine.