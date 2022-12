Panneaux photovoltaïques – La technologie solaire suisse au cœur du renouveau européen La société bernoise Meyer Burger relance la production de masse de modules en silicium et vient d’effectuer une avancée notoire de rendement avec la pérovskite. Ivan Radja

Meyer Burger produit des panneaux solaires à grande échelle, ce qui en fait le leader européen. EPA/CLEMENS BILAN

Le rôle majeur que l’énergie solaire est appelée à jouer dans les prochaines années nécessite des panneaux photovoltaïques d’une plus grande efficacité et à moindres coûts. Pour atteindre cet objectif, la technologie la plus prometteuse est celle dite des panneaux «en tandem», qui allient le silicium et la pérovskite.