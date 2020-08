Téléphonie – La téléphonie numérique s’invite dans les alpages Grâce à un partenariat avec Swisscom, les alpages et les cabanes du CAS sont passés à la téléphonie numérique.

Une cabane d’alpage. Keystone/archive

Les alpages et les cabanes du CAS sont passés à la téléphonie numérique. Grâce à un partenariat entre les associations alpines et Swisscom, ils ont pu être adaptés à la technologie «protocole internet» (IP), basée sur internet.

Le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB), le Club alpin suisse (CAS), la Société suisse d’économie alpestre (SSEA) et Swisscom ont conclu en 2017 un partenariat visant à effectuer les aménagements nécessaires pour garantir le passage de la téléphonie analogique au numérique. Ce projet est désormais achevé, soulignent lundi les partenaires dans un communiqué.

Grâce à cette collaboration, plus de 300 exploitations d’estivage et de cabanes ont pu être équipées d’installations d’alimentation électrique, indépendantes du réseau. Elles permettent d’assurer l’alimentation et le fonctionnement des appareils téléphoniques. Le passage à la téléphonie numérique implique en effet un routeur, ce qui nécessite une alimentation électrique locale.

Conditions extrêmes

Swisscom a apporté une contribution financière et un soutien technique pour la réalisation d’installations électriques. Les organisations concernées ont veillé à ce que leurs membres disposent d’une alimentation électrique suffisante, afin de faire fonctionner les connexions IP jusqu’à la conversion des réseaux téléphoniques régionaux, précise le communiqué.

La nouvelle technologie va maintenant devoir faire ses preuves dans des conditions parfois extrêmes. L’évolution technologique va également se poursuivre. Toutefois, les bases ont été jetées pour permettre à des endroits même éloignés de participer à ce changement.

La technologie IP est devenue un standard mondial. La migration complète des raccordements clients vers IP dans des régions plus grandes a débuté en 2018 dans tout le pays pour remplacer la technologie analogique, vieille de 140 ans.

ATS/NXP