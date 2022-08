Avenir audiovisuel – La télévision classique perd pied face au streaming Pour la première fois aux États-Unis, les plateformes en ligne ont attiré plus de téléspectateurs que les chaînes du câble. L’évolution devrait être similaire en Suisse. Olivier Wurlod

À l’avenir, il est quasi certain que l’exclusivité d’un contenu va devenir la norme. Au détriment des chaînes publiques comme celles de la RTS. KEYSTONE

Dimanche soir, aux États-Unis, la frustration de nombreux téléspectateurs était palpable sur les réseaux sociaux. Le succès rencontré par le premier épisode de «House of the Dragon» a provoqué quelques problèmes de connexion sur l’application mobile de HBO Max. «Nous sommes conscients qu’une petite partie des utilisateurs qui tentent de se connecter (via des appareils Fire TV) rencontrent des difficultés», confirmait sur Twitter la plateforme de streaming.