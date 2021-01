Russie – La télévision d’Etat moque l’enquête sur le «palais de Poutine» Réputée muette sur toute affaire ayant trait à Navalny, la télévision publique russe est sortie du silence vendredi, en réagissant à la retentissante enquête de l’opposant au Kremlin diffusée sur YouTube.

La chaîne publique russe dément l’existence de luxe dans l’immense «palais» de Vladimir Poutine. AFP

La télévision d’Etat russe a réfuté vendredi une populaire enquête, diffusée sur internet, de l’opposant emprisonné Alexeï Navalny, assurant qu’il n’y avait aucun luxe dans l’immense «palais» dont il accuse le président Vladimir Poutine de bénéficier.

Les chaînes publiques russes, qui n’accordent en général aucune couverture à Alexeï Navalny ou à ses activités, réagissent ainsi au succès de cette longue enquête diffusée après l’arrestation de l’opposant le 17 janvier et qui affiche plus de 100 millions de vues sur YouTube.

Les télés reprenaient vendredi des images tournées par Mash, une populaire chaîne Telegram, présentées comme ayant été tournées sur les lieux de la résidence mise en cause par M. Navalny, et qui la montre encore en construction et bien loin du faste et de l’opulence décrite par l’opposant.

Des vues depuis un drone

Alexeï Navalny en avait publié des vues depuis un drone, des représentations d’artiste imaginant le luxe intérieur et des plans d’architecte.

La vidéo de Mash montre par exemple la pièce décrite par Alexeï Navalny comme un salon à chicha encore pleine d’équipements de construction. Et ce qui était présenté comme une «discothèque aquatique» est présenté comme une fontaine vide.

«Et bien, tout le luxe qui est supposé être à l’intérieur de cet immense bâtiment n’y est pas, et c’est parce que tout le bâtiment est simplement un grand chantier», a déclaré le présentateur de la chaîne d’Etat Rossiya 24 en diffusant les images de Mash.

«De la moisissure»

Mais comme le relève Maria Pevtchikh, qui dirige l’équipe d’Alexeï Navalny chargée des enquêtes anticorruption, l’opposant disait dans sa vidéo que le palais avait dû être remis en chantier en raison de défaut graves de construction, en particulier d’humidité et de moisissure.

«Mash a confirmé ce que nous avons écrit à propos des travaux de réparation et de la moisissure. Merci, bien entendu, mais nous le savions déjà», a-t-elle écrit.

Vladimir Poutine a démenti être le bénéficiaire de ce palais situé sur les rives de la mer Noire.

La vidéo de Mash et la couverture télévisée qui en est faite interviennent à deux jours de nouvelles manifestations à l’appel de l’équipe de M. Navalny dans toute la Russie, une semaine après de premiers rassemblements ayant débouché sur plus de 4’000 interpellations.

AFP