Salon mondial de la Tech – La télévision retrouve son statut de vedette Mal-aimés depuis des années, les écrans seront à l’honneur d’un CES particulier, puisque virtuel à 100%. Olivier Wurlod

Après sa vague géante composée d’écrans OLED en 2020, LG espère susciter la curiosité avec son tout nouvel écran transparent destiné actuellement aux centres commerciaux, aux intérieurs architecturaux ainsi qu’aux véhicules autonomes et aux avions . AFP

En cette période où l’expression «métro-boulot-dodo» n’a jamais eu autant de sens à cause des confinements, des couvre-feux (en France) et de l’impossibilité toute bête de pouvoir se divertir hors de chez soi, un objet a retrouvé sa place dans les foyers: les écrans télévisés.

Après des années de baisse, les ventes mondiales ont redécollé de quelque 20% l’an passé. Et tout laisse déjà à penser que les volumes pour 2021 et 2022 seront supérieurs à ceux d’avant pandémie étant donné que, comme l’explique l’expert Stephen Baker au site spécialisé CNET France, «les consommateurs vont continuer de moderniser et augmenter la taille de leurs téléviseurs». Désormais, près de 90% des ventes concernent des modèles dits de «smart TV» (TV intelligente en français).