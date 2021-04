Ouverture de la piscine de Nyon – La température hivernale n’a pas refroidi les irréductibles nageurs Protégé du froid sous des bâches flambant neuves, le bassin olympique de Colovray a accueilli samedi ses premiers baigneurs de la saison, dans une eau à près de 25 degrés. Marine Dupasquier

La piscine de Nyon ouvre ses portes un mois avant les autres piscines, grâce à des bâches qui conservent la chaleur. Les nageurs devront cependant attendre jusqu’au 8 mai avant de profiter de la pelouse et des bassins secondaires. Odile Meylan

Ouvrir une piscine en plein air par un frisquet matin de pandémie; l’idée a de quoi laisser dubitatif. L’ouverture précoce de la piscine de Colovray, à Nyon, a pourtant séduit bon nombre de baigneurs. Équipée de nouvelles bâches isolantes, elle a attiré des nageurs de toute la Suisse romande dès samedi matin.

Postée devant les tourniquets de l’entrée, Odile Rochat, cheffe du Service des sports, manifestations et maintenance de la Ville de Nyon, salue les premiers arrivés. Au cours des derniers jours, 59 abonnements ont été commandés en ligne. Un chiffre qui satisfait la direction de la piscine, de même que la jauge maximale de 125 personnes, atteinte à midi sans que personne ne doive patienter à l’extérieur.

Poser son linge sur les dalles

En phase de repousse après le passage des machines, les pelouses sont interdites d’accès jusqu’au 8 mai. Peu importe, les arrivants leur jettent à peine un regard, puis posent leurs sacs sur les dalles, se déshabillent et entrent courageusement dans l’eau. Les uns derrière les autres, ils avancent en crawl et en brasse, sans faiblir. Température de l’eau: 24 degrés. C’est 14 de plus que celle de l’air.

«Ouvrir un mois plus tôt avec les bâches nous coûte moins cher en chauffage qu’ouvrir normalement en mai.» Floriane Jeannin, responsable du pôle Sports et manifestation de la Ville de Nyon

Pourtant, la piscine quinquagénaire vient de faire un pas vers un fonctionnement plus écoresponsable, se rapprochant des objectifs du programme Nyon-Energie 2018-2021, précise Floriane Jeannin, responsable du pôle Sports et manifestations de la Ville. «Nous avons remarqué qu’ouvrir un mois plus tôt avec les bâches nous coûterait moins cher en chauffage qu’ouvrir normalement en mai». Les presque 700’000 francs qu’il a fallu débourser pour leur achat et leur installation devraient donc être rentabilisés grâce aux économies d’énergie.

Le déroulement des bâches en début de journée prend un peu de temps, mais cette technique garantit une eau tempérée. Odile Meylan

À la suite de l’annonce de l’ouverture de Colovray, Odile Rochat a reçu des messages de toute la Suisse romande. De clients, mais aussi de responsables d’autres piscines, intrigués par cette précocité. «Nous-mêmes, nous avions regardé les systèmes d’isolation thermique d’autres piscines en plein air. Celle de Marignac, qui est ouverte toute l’année, a par exemple un sol mobile qui sert de couverture; celle de Prilly a un système de bâches similaire au nôtre.»

«L’eau est superchaude!»

Veste et short de bain rouge vif, talkie-walkie à la main, Andrés Carnevali arpente les bords du bassin. Le garde-bains rayonne: «C’est vrai que c’est plus de travail de dérouler les bâches, mais regardez, c’est incroyable: en cinq saisons, c’est la première fois que je vois toute la communauté de nageurs venir au même moment!» Sur la terre ferme, les scènes bon enfant se multiplient. Ici, un homme découvrant qu’il reste quelques places de libre, lève un poing victorieux, là, une jeune femme plonge en poussant un cri de joie, et partout ricochent des «L’eau est superchaude!»

Malgré une différence de température entre l’eau et l’air qui avoisine les dix degrés, le système de bâches est bien moins gourmand en énergie que le serait le chauffage de l’eau. Odile Meylan

Avant le coronavirus, Pia Slavenburg nageait quotidiennement deux kilomètres en piscine. Ce samedi matin, elle est venue de Genève pour s’adonner à nouveau au «meilleur sport, le seul dans lequel on ne se blesse pas». Aussi venus du bout du lac, Valeria et Tobias barbotent dans les lignes laissées libres par les cohortes de sportifs. Elle a 10 ans, il en a 12, mais déjà ils évoquent leur passion aquatique avec sérieux: «Je suis surtout venu pour m’amuser, mais j’ai aussi pu entraîner différentes sortes de nages», explique le grand frère.

Priorité aux sportifs

Seul le bassin olympique est ouvert; le deuxième dort encore sous sa bâche bleu ciel. Car si tout le monde est le bienvenu, la priorité est à la nage sportive. Le président du Cercle des nageurs de Nyon, Stéphane Ferrer, a notamment libéré quelques plages horaires pour une catégorie de nageurs jusqu’ici mal lotie, soit les personnes de plus de 20 ans qui ne font pas de compétition au niveau national ou régional. La semaine prochaine se présentera comme un test, tant pour le Cercle des nageurs de Nyon que pour la piscine elle-même, dont les horaires ont été réduits jusqu’au 8 mai. «On navigue à vue, annonce Odile Rochat. Mais on se réjouit de voir ce que la saison nous réserve.»

