France – La tempête Alex prive 80’000 personnes d’électricité De violentes rafales de vent ont provoqué d’importantes coupures d’électricité dans le Morbihan, dans l’ouest de la France. Deux départements bretons ont été placés en vigilance orange.

La tempête Alex secoue la commune de Quiberon, dans l’ouest de la France. AFP

En France, 80’000 personnes étaient privées d’électricité dans le Morbihan après le passage de la tempête Alex, a annoncé la préfecture vendredi matin. Deux départements bretons sont placés en vigilance orange pour vents violents et pluie inondation.

Aux toutes premières heures de vendredi, les pompiers du Morbihan avaient déjà effectué «plus de 80 interventions», en particulier pour des chutes d’arbres ou d’objets, des toitures envolées, comme dans un collège à Vannes, ou des câbles électriques tombés à terre. En Loire-Atlantique, les pompiers ont réalisé 25 interventions depuis le début de la tempête.

Le vent, accompagné d’importantes précipitations, a frappé fort sur toute la région mais encore plus sur le Morbihan comme en témoignent les relevés de rafales dans la nuit de jeudi à vendredi: 186 km/h à minuit à Belle-Ile-en-Mer, puis 162 un peu plus tard, 157 à l’île de Groix, 135 à Sarzeau, sur le continent.

Perturbations ferroviaires

De son côté, la SNCF a annoncé que la circulation des trains serait interrompue entre Quimper et Rennes jusqu’en fin de matinée, vendredi. Des perturbations importantes sont également à prévoir dans les Pays de la Loire et en Nouvelle-Aquitaine, a indiqué la compagnie ferroviaire.

Dans le sud et l’est de la France, les Alpes-Maritimes ont été placés en vigilance rouge pour pluie et inondation. Douze autres départements restaient en vigilance orange pour orages ou pluie et inondation.

ATS/NXP