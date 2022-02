Rafales de vent à 164 km/h – La tempête «Antonia» balaie la Suisse

Les tempêtes se déchaînent en Europe. Après Eunice qui s’est abattue vendredi sur le nord-ouest du Vieux-Continent, c’est au tour d’Antonia d’affoler les anémomètres.

Celui du Chasseral (BE), à 1599 mètres d’altitude, a enregistré des rafales à 164 km/h dans la nuit de dimanche à lundi. Les sommets du Säntis (AR) et du Pilatus (OW) n’étaient pas en reste avec des pointes à 147 et 142 km/h, selon MeteoNews.

En basse altitude, les bourrasques les plus violentes de Suisse romande ont été mesurées à Aigle (VD), avec des rafales à 89 km/h.