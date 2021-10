Phénomène météo – La tempête «Hendrik» a troublé le sommeil des Vaudois Chutes d’arbres, valse de panneaux de signalisation: des vents allant jusqu’à 130 km/h ont balayé le canton de 4 h à 9 h du matin. Claude Beda

Des rafales de près de 70 km/h ont soufflé en plaine. Les vents ont atteint 130 km dans le Jura et au glacier des Diablerets. Archives

«Toutes les régions vaudoises ont été touchées, mais nous ne déplorons aucun blessé», explique Florence Frei, chargée de communication de la police cantonale. Ce jeudi de 4 h à 9 h du matin, la tempête «Hendrik» («Aurore» en France) a balayé le canton du Nord vaudois au Chablais.

Des arbres ont chuté sur la chaussée à Valeyres-sous-Ursins, entre Granges-près-Marnand et Valbroye, à Pompaples, à Rovray ou encore à Bex. Des panneaux de signalisation sont tombés sur l’autoroute A5 entre Yverdon et Neuchâtel et à Donneloye.

À Lausanne, les rafales de 62 km/h ont provoqué la chute de barrières de chantier au chemin des Trois-Rois. Cela a aussi été le cas à Renens à l’avenue du 14-Avril. À Penthéréaz, c’est une armature métallique qui s’est écroulée. Et à Payerne, un trampoline a été soufflé sur la chaussée. Sur le Léman, des courses touristiques de la Compagnie générale de navigation ont été supprimées en matinée.