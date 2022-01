Intempéries – La tempête hivernale paralyse l’est des Etats-Unis et du Canada Depuis dimanche, toute la côte est des États-Unis et du Canada sont touchés par une tempête de neige. Des milliers de vols ont dû être annulés.

Voitures et camions étaient encore bloqués hier sur cette autoroute de Toronto au Canada. AFP

L’est des Etats-Unis et du Canada essuyait encore lundi une tempête hivernale d’envergure, avec d’importantes chutes de neige conduisant à l’annulation de milliers de vols, et plaçant certaines provinces canadiennes sous le coup d’une alerte au blizzard.

De nombreux foyers américains parmi les 120’000 qui ont connu une coupure de courant lundi après-midi en bénéficiaient de nouveau dans la soirée du lundi, selon le site PowerOutage.us. Plus de 1700 vols domestiques et internationaux ont été annulés lundi soir, en plus des 3000 de la veille, selon le site de suivi des vols FlightAware.

De larges zones des provinces du Québec et de l’Ontario au Canada ont été placées en alerte blizzard selon le site d’information météo du gouvernement canadien. A Toronto, jusqu’à 60 cm de neige est attendu, a tweeté Anthony Farnell, météorologue en chef de la chaîne de télévision canadienne Global News.

Le maire de Toronto John Tory a déclenché une règle d’urgence lui permettant d’empêcher les voitures de se garer dans certaines zones le temps de déneiger, selon un communiqué publié sur le site de la ville. De nombreuses écoles ont fermé leurs portes au Québec et dans le sud de l’Ontario, y compris dans la région de Toronto. Les cinq cliniques de vaccination gérées par la ville de près de trois millions d’habitants ont également suspendu leurs opérations pour la journée.

Chez le voisin américain, «la tempête hivernale d’envergure qui a sévi sur le tiers Est du pays va doucement se réduire aujourd’hui», a affirmé le National Weather Service (NWS), service météorologique national, dans un tweet lundi matin. «Cependant, des effets majeurs dus à la neige, à la glace, au vent, et à une submersion côtière vont persister à travers une large zone», a poursuivi le NWS. L’avertissement de tempête hivernale reste en vigueur à travers sept États, de la Caroline du Nord dans le sud-est du pays, au Maine situé dans l’extrême nord-est.

Plus de 300 accidents de voiture en Caroline du Nord

D’importantes chutes de neige étaient encore attendues lundi dans le nord de l’État de New York, et en hauteur dans la région de la Nouvelle-Angleterre (nord-est), ainsi que le long de la chaîne des Appalaches qui traverse la partie orientale des États-Unis du Nord au Sud.

À 15 h lundi, plus de 57 cm de neige étaient tombés à Harpersfield, une bourgade de l’Ohio, selon le NWS. «Une forte tempête au-dessus du nord-est se déplacera jusque dans le sud-est du Canada d’ici mardi», précise le service américain. Il s’attend également à ce qu’une nouvelle chute des températures entraîne un gel des routes, dangereux pour la conduite.

Dimanche, plus de 300 accidents de voitures ont été répertoriés en Caroline du Nord, selon la police des autoroutes de cet État du sud-est du pays, citée par le quotidien USA Today. La police de Toronto a annoncé dans un tweet avoir fermé lundi à la circulation deux autoroutes de la ville, «en raison de la météo extrême et pour la sécurité des conducteurs».

Après avoir connu 620 annulations de vols dimanche, soit 95% de son trafic prévu pour la journée, l’aéroport international de Charlotte en Caroline du Nord a repris une activité plus normale lundi, mais reste l’aéroport le plus touché avec 218 annulations de vol, soit 33% de son trafic prévu. À Toronto, 201 vols au départ ou à l’arrivée de l’aéroport international Pearson ont dû être annulés, représentant plus de la moitié du trafic.

AFP

