Intempéries – La tempête «Roxana» balaie la Suisse, moins de dégâts qu’anticipé De fortes rafales ont continué à balayer la Suisse dans la nuit de dimanche à lundi avec des pointes à 122 km/h en plaine et 165 km/h en montagne. Les pompiers ont été appelés, principalement pour des chutes d’arbres.

Sur le Titlis (LU), les rafales ont atteint 165 km/h, a indiqué dans la nuit SRF Meteo sur Twitter. Des bourrasques dépassant les 150 km/h ont également été enregistrées au Jungfraujoch (BE), au Chasseral (BE) et au Säntis (SG). Au Moléson (FR), les rafales ont atteint 132 km/h.

Sur le Plateau, le vent a généralement soufflé à moins de 100 km/h. C’était notamment le cas à Posieux (FR), Bonfol (JU), Binningen (BL) et Affoltern (ZH) où le vent a soufflé entre 93 et 96 km/h. Des pointes à 122 km/h ont toutefois été enregistrées à Fluntern (ZH). À Lucerne, elles se sont élevées à 117 km/h.

Chutes d’arbres

Dans plusieurs cantons les pompiers ont été sollicités, notamment pour des chutes d’arbres. Dans le canton d’Argovie, les pompiers et la police sont intervenus 27 fois à travers tout le canton, a indiqué à Keystone-ATS un porte-parole de la police cantonale.

La plupart du temps, il s’agissait de chutes d’arbres et de barrières. Un conteneur de chantier s’est par exemple renversé sur un chantier dans la région de Wettingen. Après minuit, le nombre d’interventions a diminué, a précisé le porte-parole.

La chute d’un arbre a en outre provoqué une coupure de courant entre Mülligen et Birmenstorf vers 23 h 00, a indiqué la police argovienne sur Twitter.

Interrogée par Keystone-ATS, la police cantonale soleuroise indique qu’une demi-douzaine d’arbres sont tombés mais qu’il n’y a pas eu de dégâts. La police bâloise fait elle aussi état de quelques barrières de chantiers emportées par le vent et d’un nombre d’interventions limitées.

Danger d’avalanche élevé

Dimanche en fin d’après-midi, le ferry reliant Romanshorn (TG) à la ville allemande de Friedrichshafen avait cessé de fonctionner en raison de la tempête.

Avec la force du vent, des congères apparaissent. L’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (WSL) a relevé dimanche le niveau d’alerte à 4 sur 5. Il y a donc un fort danger d’avalanche dans une partie du Valais, dans la région d’Andermatt, et une partie des Grisons. Dans le reste des Alpes et le Jura, le danger est marqué (degré 3).

ATS

