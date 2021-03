«Je ne suis pas raciste, j’ai une amie plus noire qu’une Arabe!» disait Nadine Morano. Dans tous les domaines, on pourrait paraphraser la politicienne française. Allons-y: «Je ne suis pas pro système, j’ai un ami plus complotiste que Didier Raoult». Sur Facebook en tout cas. Mes «amis» y sont bistrotière, journaliste, politicien réincarné en écrivain, cuisinière, retraité en Espagne…

Certains sont plus féroces ou hallucinés que d’autres. Allant jusqu’à me bloquer parce que j’ai émis des doutes sur les compétences scientifiques et politiques de Bigard, après avoir regardé une vidéo sur YouTube. D’autres dubitatifs, heureusement, ont la rhétorique plus intelligente et habile.

Avant de leur donner la parole, je reviens un peu en arrière. Il y a dix ans, je signais un éditorial contre le principe de précaution porté à son pinacle par des études scientifiques qui se contredisaient les unes les autres. Une pandémie mentale qui consistait à avoir l’impression que l’on pouvait se préserver de tout en ne vivant de rien. Si le Covid n’entre pas dans cette catégorie, ce qu’on veut faire après la crise, oui.

«Porter le masque ad vitam æternam, non merci.»

Jean-Claude Péclet, ancien rédacteur en chef de «L’Hebdo», s’est beaucoup énervé contre les propos tenus par Claude-François Robert, le médecin cantonal neuchâtelois, sur la RTS. Parce qu’il fait partie de ceux qui évoquent que les réflexes pris pour se préserver du corona, vaccinés ou pas, on pourrait bien devoir les conserver pour longtemps. Alors OK, ne plus serrer les mains, ne plus faire la bise à des inconnus, pourquoi pas? Tout comme se gicler plus régulièrement de la potion hydro. Mais ne plus enlacer dans ses bras ses proches, ses amis et porter le masque ad vitam æternam, non merci.

Mais si, semble insister Claude-François Robert, on pourra ainsi se préserver de plein de cochonneries. Si j’aime beaucoup la culture nippone, je ne suis pas un grand fan de leur propension à penser qu’en portant le masque partout et tout le temps, ils vivront éternellement sainement.

«Le politique n’arrive plus à distinguer le danger et le risque», disait le philosophe Pierre-Henri Tavoillot dans «Le Figaro». Si les mesures sanitaires de protection contre le virus sont porteuses de quelques bonnes nouvelles, dont la nette diminution de la grippe par exemple, il ne faudra pas tomber dans un hygiénisme primaire. Surtout quand, de surcroît et même durant cette pandémie, il n’a pas toujours fait ses preuves. $

Qui veut d’une société à deux vitesses du genre de celle de «Bienvenue à Gattaca», où la haute technologie permet de pratiquer l’eugénisme à grande échelle avec des parents génétiquement triés et sélectionnés afin de concevoir in vitro des enfants ayant le moins de défauts possible, laissant les «impurs» de côté? À terme, la distanciation sociale doit redevenir un gros mot.