Olympisme – «La tenue des Jeux est vraiment difficile», prévient un responsable médical Président de l’Association médicale de Tokyo, Haruo Ozaki estime qu’il sera difficile d’organiser les JO dans leur forme actuelle.

A 100 jours de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo, un responsable médical fait part de son inquiétude sur la tenue de l’événement. AFP

Organiser les Jeux olympiques de Tokyo cet été sera «vraiment difficile» en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie, a estimé mercredi le président de l’Association médicale de Tokyo, à 100 jours exactement de la cérémonie d’ouverture des JO.

«Si les cas d’infection continuent d’augmenter, il sera difficile d’organiser les Jeux olympiques dans leur forme actuelle avec des athlètes venant de tous les pays, même s’il n’y a pas de public», a averti Haruo Ozaki, cité par le quotidien «Sports Hochi».

Le responsable médical japonais a répété ses inquiétudes mercredi sur sa page Facebook, confiant avoir admiré à titre personnel les exploits récents de plusieurs athlètes japonais.

«Je n’ai pas pu retenir mes larmes en voyant les performances» de la nageuse Rikako Ikee, de retour à la compétition après s’être vu diagnostiquer une leucémie en 2019, et du golfeur Hideki Matsuyama, devenu dimanche le premier homme japonais à remporter un titre majeur de la discipline.

‹‹J’aimerais vraiment que les organisateurs présentent des mesures concrètes.›› Haruo Ozaki, président de l’Association médicale de Tokyo

Mais «de mon point de vue de responsable médical, je dirais que la tenue des Jeux est vraiment difficile. J’aimerais vraiment que les organisateurs présentent des mesures concrètes» pour éviter l’augmentation des infections et demander la coopération de tous pour le bien des sportifs, a-t-il ajouté.

Cette mise en garde est intervenue alors que la capitale japonaise marquait mercredi les 100 jours avant la cérémonie d’ouverture des Jeux reportés en 2020 à cause de la pandémie. Les JO de Tokyo ont été reprogrammés du 23 juillet au 8 août prochains.

Malgré les assurances des organisateurs, la persistance de la pandémie et de brusques résurgences du coronavirus, y compris au Japon, perturbent les préparatifs des Jeux et alimentent l’incertitude quant à la possibilité, et l’opportunité, d’organiser l’événement cet été.

Epreuves tests reportées

De nouvelles restrictions sanitaires sont en vigueur à Tokyo et dans d’autres villes nippones, des épreuves tests des JO ont été reportées et les rassemblements autour du relais de la flamme olympique ont été drastiquement réduits.

Après son interdiction sur la voie publique à Osaka, une décision similaire pourrait être annoncée mercredi dans un autre département japonais, selon des médias locaux.

