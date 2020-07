Cheveux au vent – La terrasse, ce symbole de liberté Après le confinement, de nombreux restaurateurs ont pu s’agrandir sur l’extérieur pour augmenter leur capacité d’accueil et tenter de se rattraper financièrement. En images, une sélection de quelques nouveaux parvis vaudois. Catherine Cochard

Attenant à La Giraf et au Vieux-Lausanne, la terrasse verdoyante des Jardins au pied de la cathédrale fait partie des nouveaux endroits pour boire un verre. Florian Cella

Comme la joie, la terrasse déborde, c’est dans sa définition et son tempérament. D’ailleurs, depuis que le Conseil fédéral a lancé début mai la reconquête des espaces perdus durant le confinement, elle prend ses aises sur les trottoirs et les places de parc, ainsi que dans des endroits inutilisés qui semblaient n’attendre qu’une pandémie pour trouver du sens à leur existence.

Le grand air par temps de Covid étant préférable aux espaces fermés, dans les villes vaudoises ce n’est plus un débordement mais une explosion de lieux ou s’asseoir cheveux au vent, pour avaler un café ou siroter une bière. Et pas seulement… La terrasse est aussi le lieu stratégique d’observation pour voir défiler ses semblables et se consacrer à leur étude anthropologique.

Ce serait mal connaître la terrasse que de la limiter à un simple rôle de figuration. La terrasse est symbole de liberté. Pour les fumeurs, mais aussi pour le citoyen qui aime tout simplement refaire le monde avec les siens. Après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, un hasthag était même né: #jesuisenterrasse. Un slogan pour signifier aux terroristes qu’ils n’étaient pas parvenus à tuer l’envie de vivre ensemble.

«Dans les villes vaudoises, c’est une explosion de lieux ou s’asseoir cheveux au vent, pour avaler un café ou siroter une bière»

À Nyon, le Saint-Jean s’est momentanément étendu sur la place Perdtemps. Comme un appel à la flânerie. Chantal Dervey

La pizzeria nyonnaise La Puccia, sur la place du Château, a installé ses tables sur les places de parc. Chantal Dervey

À Lausanne, la Brasserie du Château a dressé des estrades en bois pour accueillir sa clientèle. Florian Cella

Chez Ium à Lausanne, où des palettes font office de banquette, la déco sent bon le fait maison. Florian Cella/24Heures

Depuis qu’il s’est déconfiné, le Sidewalk Café à Lausanne n’a jamais aussi bien porté son nom. Florian Cella

Le Pointu, dans l’hypercentre de la capitale vaudoise, a pu prendre encore un peu plus ses aises au pied de Notre-Dame du Valentin. Florian Cella

À en croire les parasols en dessus des tables, la vaudoise assurance a trouvé le moyen de tirer profit de l’extension de terrasse de la Coccinelle juste devant sa succursale lausannoise. Florian Cella

Au premier coup d’œil, la terrasse de l’Impression, à Lausanne, en fait plutôt une bonne. Florian Cella

La terrasse agrandie du Grancy ravit les habitants du quartier sous-gare ainsi que tous les autres. Vanessa Cardoso

Sur la terrasse augmentée du restaurant du Pavillon des Rives, à Yverdon, on se rapproche toujours plus des rives, justement. Jean-Paul Guinnard

La terrasse du Restaurant de l’Hôtel-de-Ville, à Yverdon-les-Bains, offre une vue imprenable sur le monument dévolu à Pestalozzi. Jean-Paul Guinnard

Non loin, c’est la terrasse du restaurant du Château qui s’étale. Jean-Paul Guinnard

Le phénomène des extensions de terrasses s’étend jusqu’à Échallens, avec ici celle du James Pub. Jean-Paul Guinnard