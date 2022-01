Hockey sur glace - La tête dans le guidon

Pourra-t-on voir un match de hockey sur glace en première division helvétique, ce mardi soir? La question peut paraître secondaire, voire triviale, par les temps qui patinent quand ils ne trébuchent pas. Mais pour tout un milieu, le hockey professionnel suisse, ainsi que pour des centaines de milliers de (télé)spectateurs, l’interrogation touche à des aspects centraux, vitaux. Du genre stop ou encore?

Pour Denis Vaucher, directeur optimiste et combatif de la Ligue nationale, de même que pour les clubs touchés par le Covid ou non, il ne semble y avoir aucun doute. Pour des raisons émotives et surtout commerciales, c’est encore, toujours, envers et contre tout que les championnats de National League et Swiss League se poursuivent, fût-ce au compte-gouttes.

Abo Face au variant Omicron Le hockey suisse refuse la peur du vide Comme partout ailleurs, les cas positifs se multiplient dans les vestiaires, sauf lorsqu’on ne procède pas à une détection systématique, comme à Fribourg par exemple. Selon la Ligue, 95% des joueurs positifs sont asymptomatiques ou presque. Alors pourquoi ne pas fermer un peu les yeux en invoquant Queen: «The Show Must Go On»? Le raisonnement ne tient pas dans tous les cantons. Comme les salles de spectacle, les cinémas, les restaurants et autres lieux de partages quotidiens, les patinoires de l’élite helvétique tremblent pour leur avenir. Leur présent. Comme tant d’autres entreprises, les clubs sont à la merci d’éventuelles prochaines restrictions, qu’elles soient fédérales ou cantonales. Le retour d’une jauge sur les spectateurs, ou pire encore d’un huis clos, serait catastrophique pour les comptes. Alors pour chasser toutes ces angoisses, le hockey suisse garde la tête dans le guidon. Parce que le temps presse et que tout ce qui est pris n’est plus à prendre.

Simon Meier a débuté sa carrière de journaliste sportif en 2000 au journal Le Temps avant d'en devenir le responsable de la rubrique. En 2013, il a rejoint la rédaction sportive du Matin et du Matin dimanche puis à intégré celle de Sport-Center pour les différents titres de Tamedia et 20 minutes. Plus d'infos

