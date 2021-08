[42/42] À Vaud l’eau – La Thurgovie, au nom de l’eau douce Le «canton de la pomme», riverain du lac de Constance, a un riche patrimoine lacustre. Qu’il fait bon découvrir. Claude Ansermoz

Le port de Steckborn et son château au repos juste avant la nuit. Claude Ansermoz

Tout le monde aime la Thurgovie. Enfin, d’abord les Allemands, qui depuis des années «colonisent» la rive méridionale du lac intérieur de Constance où les prix de l’immobilier et le quotient d’impôt sont bien moins élevés que sur sa partie germanique. Mais, pandémie oblige, «le pays de la Thur» séduit de plus en plus de Romands. Ici, on peut joindre le plaisir à l’utile mais… désagréable. Dans les principaux villages lacustres, c’est sur les bateaux à quai qu’on vaccine contre le Covid. À Kreuzlingen aussi.

C’est ici que nous commençons la visite par le musée du lac, voisin du port. Un petit peu de géographie? On distingue le lac supérieur, Obersee (longueur 63,5 km, largeur maximale de 14 km) et les deux bassins du lac inférieur (Untersee) et du lac d’Überlingen. Les pays riverains sont l’Allemagne (Bavière, Bade-Wurtemberg), l’Autriche (Vorarlberg) et la Suisse (Saint-Gall et Thurgovie). Interdépendants, ils tissent de nombreux liens via des conventions pour une bonne gestion de l’or bleu. Nos pas nous mènent donc jusqu’à un ancien grenier construit par des chanoines augustins en 1680. Il est planté au milieu d’un Seeburgpark aux arbres aussi saisissants que majestueux. Ce Seemuseum nous apparaît comme le pendant alémanique du Musée du Léman à Nyon et on y raconte comment cette vaste étendue d’eau douce a longtemps joué un rôle économique primordial. Rôle que – dans une certaine mesure – il joue encore aujourd’hui.

Le Seemuseum dans le parc de Seeburg à Kreuzlingen. Nina Kohler La tradition de la pêche occupe une large place dans le musée. Feiner Fotografie La cloche de l’épave du «Jura» trône désormais au Seemuseum. Claude Ansermoz 1 / 3

La pêche, bien sûr, qui a toujours existé. Pline la mentionne avec du foie de lotte du «lacus Acronius» dans ses écrits et on a compté jusqu’à 80 professionnels jusque dans les années 1950. Puis ce fut l’industrie. D’abord, des barques à voiles (les Lädinen) toujours plus grandes (jusqu’à 120-132 tonnes), qui faisaient transiter des marchandises (céréales, vin, sel, matériaux de construction, échalas) et un nombre important de voyageurs.

Les vapeurs ensuite. Et leurs épaves. Le «Titanic» de l’Untersee s’appelle le «Jura». Il a d’abord navigué sur le lac de Neuchâtel avant de se faire enfoncer la proue ici, le 12 février 1864, par le «Stadt Zürich». Ce dernier en avait déjà éperonné deux autres, lui valant le surnom de «navire du diable». Bilan: 5 morts et de nombreux blessés. Au début des années 1970, Hans Gerber, un passionné de plongée, fera 50 tentatives pour enfin tomber sur la carcasse du «Jura» dont l’état de conservation est assez impressionnant. «Tout cela constitue aujourd’hui un patrimoine industriel sous-lacustre qu’il convient de protéger parce qu’il raconte une histoire autant qu’un vieux château. C’est notre Joconde», assure le nouveau directeur du musée, Christian Hunziker.

Les «mangeurs de charbon»

Cette mue industrielle passe aussi par des ferries. De véritables «bêtes de somme», et qui furent utilisées sur le lac de Constance depuis 1869. Elles transportaient jusqu’à 18 wagons de chemin de fer chargés. Mais leur consommation de charbon était si considérable qu’on les appelait les «mangeurs de charbon». On a fini par renoncer à cette activité dans les années 1970.

Le lac de Constance, dans son entier, est alimenté par 236 affluents, mais aux deux tiers par le Rhin. Dans son ensemble, ce sont aussi dix-huit usines de distribution d’eau potable qui fournissent 5 millions de personnes en Suisse orientale et en Allemagne méridionale, un canal d’amenée d’eau desservant même la région de Stuttgart. Sur le lac, pas moins de quatre compagnies – dont deux sont suisses – se partagent les eaux.

Colombages et toit bulbe pour cet ancien couvent devenu hôtel. Claude Ansermoz

Pour s’y baigner, ceux qui préfèrent le train seront servis. Deux lignes partent toutes les demi-heures pour s’arrêter dans les plus chouettes coins de baignades de la rive sud. Dont les spots les plus patrimoniaux se trouvent indéniablement à Schaffhouse (Rhybadi) et à Rorschach (SG – Badhütte, 1924). Plus moderniste, le Strandbad d’Arbon est situé en dehors de la ville, il faut donc y aller à pied. Quant au port de Steckborn, avec sa vue sur le château et ses couchers de soleil à tomber, il est probablement le plus romantique. C’est d’ailleurs dans ce village que se trouve l’un des hôtels les plus charmants, un trois-étoiles, le Feldbach Resort & Spa, dont la partie historique et le restaurant sont nichés dans un ancien couvent du XIIIe siècle, les pieds dans l’eau.

Des pommes, du vin, des petites reines Afficher plus On peut aussi difficilement parler de Thurgovie sans parler vélo. D’abord, parce que les 900 kilomètres de piste cyclables permettent d’aller au cœur de ses villages aux incroyables façades à colombages qui représentaient – encore au XIXe siècle – 75% des bâtiments. Il en reste un certain nombre. Le vélo en Thurgovie, c’est aussi le champion du monde Stefan Küng et un fabricant de petites reines bien connu en Suisse alémanique: «Tour de Suisse». La maison, fondée en 1934, fournit notamment Publibike et a inauguré, il y a peu, un bâtiment flambant neuf avec un chouette «café vélo» et un showroom. L’entreprise familiale fabrique des machines personnalisées à la main sur place. Il y a trois ans, elle vendait un tiers de bicyclettes électriques contre deux tiers de conventionnelles. La proportion est désormais inversée. Le canton de Thurgovie est parfois surnommé «l’Inde du moût». Une pomme de table sur trois consommée en Suisse vient d’ici, et la moitié des récoltes sont transformées en moût. Le canton de Thurgovie compte plusieurs grandes cidreries et distilleries, et même un musée, le Momö. La production est basée sur l’exploitation familiale. Les quelque 210’000 grands pommiers à tiges hautes et plus de 1600 hectares de vergers marquent le paysage du canton. Ils bourgeonnent à la mi-avril, et la beauté de leur floraison n’a pas grand-chose à envier au sakura zensen des cerisiers au Japon. Chaque année, l’Office du tourisme met en place une ligne d’assistance où «Madame Bluescht», fleuriste professionnelle, vous dira si c’est le bon moment pour voir le phénomène. Altnau est la capitale de la Jonagold, de la Gala ou de la Braeburn. On y trouve un sentier vallonné et deux semaines de festival, du 4 au 18 septembre 2021. Enfin, le vin. Et si les crus d’ici n’ont pas encore la réputation des pinots noirs schaffhousois voisins, cela progresse. Certains producteurs figurent dans le top 100 du Gault & Millau ou dans Mémoire des vins suisses. Le Müller-Thurgau (Riesling Silvaner) est le cépage phare. Avec – pour ceux que l’on a goûtés – beaucoup de fraîcheur (herbes coupées), de fruité (ananas, pommes vertes) et d’arômes floraux (géranium). Celle qui vous en parlera le mieux, c’est certainement Karin Peter, historienne de la nourriture. Dans «son» Vinorama à Ermatingen, elle fait découvrir l’essentiel du terroir: la «Remise» – une ancienne écurie – retrace l’histoire de la viticulture de l’Untersee, quant à la villa «Phönix», elle présente l’habitat seigneurial des années 1900. Ce musée captivant – resté pour quelques pièces dans son jus – nous raconte aussi comment vivait au XIXe siècle une famille bourgeoise vigneronne, des amis du futur empereur Napoléon III qui vivait son exil forcé à deux jets de pierre, dans le château d’Arenenberg, l’actuel Napoleonmuseum. Dans le jardin du Vinorama à Ermatingen. Claude Ansermoz

