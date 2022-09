Conte initiatique au théâtre – La tigresse «Tinka» rugit sur scène à Servion La féline star du zoo est l’héroïne d’une fresque théâtrale créée à partir d’animation de sable par Victoria Giorgini et Cédric Cassimo, au Café-Théâtre Barnabé. Natacha Rossel

Cédric Cassimo, mage de l’animation de sable. DR

Tinka la rescapée, la sauvage, la sublime. La tigresse du Zoo de Servion a tout de l’héroïne d’un conte initiatique, de la taïga de Sibérie – partie de ses ancêtres – au parc animalier du Jorat. Bouleversés par son histoire, les artistes Victoria Giorgini et Cédric Cassimo, cofondateurs du collectif Lunidea à Saint-Prex, la raconteront vendredi et samedi prochain sur les planches du Café-théâtre Barnabé à Servion. Non loin des pénates de la féline star du zoo, où elle vit seule depuis le décès de son compagnon Oural.