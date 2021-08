Cuisine de proximité – La tomate suisse au cœur de recettes faites maison Vingt restaurants vaudois du label Fait maison font leur Festival de tomates jusqu’à fin août Cécile Collet

Les tomates noires de Crimée et leur mozzarella de bufflonne, préparées par Le Pied de Cochon, à Genève. DR

Un risotto de tomates fraîches chez Tout un monde (Grandvaux), une tarte de tomates et fromage de chèvre de Solalex au Miroir d’Argentine, un carpaccio de tomates multicolores et glace à la burrata à l’Hostellerie du Château, à Rolle. La répétition est voulue: cet été, c’est cœur de bœuf, san marzano et noire de Crimée chez les labellisés Fait maison! Quarante restaurants, dont 20 dans le canton de Vaud, participent à l’action Festival de tomates, qui se termine le 29 août. La liste est disponible sur le site www.labelfaitmaison.ch

«Nous voulons aller un peu plus loin que le label avec ces actions et exigeons du 100% fait maison et des produits suisses.» Carine Rouge, cheffe de projet label Fait maison

Chaque année, plusieurs propositions du genre sont lancées par la marque, libre à chacun d’y participer. Une quarantaine de restaurants y participe en général. La prochaine aura lieu durant la Semaine du goût (16-26 septembre) et s’articulera autour du tartare, de la tomate et de l’huile de noix.

Plus contraignant que le label

Ces actions sont plus contraignantes que le label lui-même. «Nous voulons aller un peu plus loin et exigeons du 100% fait maison et des produits suisses», explique Carine Rouge, cheffe de projet. Habituellement, le label autorise quelques produits déjà préparés à la carte, pour autant que ce soit indiqué par un astérisque, et la provenance des aliments n’est normalement pas un critère.

Lancé en 2017 par GastroSuisse, la Fondation pour la promotion du goût, Slow Food CH et la Fédération romande des consommateurs (FRC), le label Fait maison compte 354 adhérents aujourd’hui (et 61 en demande d’affiliation), dont 185 dans le canton de Vaud, où est né le concept. Il devrait s’étendre à terme en Suisse alémanique. Un label similaire existe déjà au Tessin.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.